העיתונאי עמנואל שילה מתייחס במאמרו בעיתון "בשבע" להצלחת חטיבת החשמונאים החרדית, ומסמן אותה כמודל יעיל לעידוד גיוס צעירים חרדים לצה"ל. לדבריו, יותר מכל חוק, הפתרון טמון ב"מסגרות מותאמות בעבורם כמו חטיבת החשמונאים".

שילה מבקר בחריפות את תוכניתו של נפתלי בנט לגיוס חרדים, שלפיה ישולבו לימוד תורה, שמירה ושינה במשך שמונה שעות כל אחד. "תוכניתו לשירות חרדים נועדה כנראה גם היא לצורכי תעמולה ולא לביצוע, ולכן נתפרה בתפרים גסים, בלי לחשוב עד הסוף", כתב שילה, והוסיף כי "בסדר היום... חסרים שני מרכיבים חשובים: זמני ארוחות וזמני תפילות".

לטענתו, בנט נוהג לפרסם תוכניות שאינן מגיעות לידי מימוש. "ניסיון העבר מוכיח שבנט לא רק מבטיח הבטחות בחירות ומפר אותן, אלא גם מפרסם תוכניות ולא מוציא אותן אל הפועל", כתב, כשהוא מזכיר את "תוכנית ההרגעה", "איך לנצח מגפה" ו"תוכנית סינגפור".

לדבריו, מה שבאמת ישפיע על גיוס חרדים הוא ביסוס של יחידות שמכבדות את אורח חייהם: "בסוף, מה שבאמת יביא את השינוי זה הסברה, תמריצים כלכליים חיוביים, ומעל לכול - ביסוסן של יחידות צבאיות שמי שנכנס אליהן חרדי גם יוצא חרדי".

שילה מתריע כי חטיבת החשמונאים, שמהווה לדעתו סיפור הצלחה נדיר, עומדת בפני שינוי משמעותי: "החטיבה עומדת להישאר בקרוב ללא שני האבות המייסדים שלה, האלוף דוד זיני ואלוף משנה אבינועם אמונה". הוא מציין לזכותם כי "כאשר כולם דיברו... זיני ואמונה וחטיבת החשמונאים לא דיברו אלא עשו".

שילה מצר על כך שצה"ל לא עשה די כדי לשמר את הנהגתם: "צה"ל היה צריך להתאמץ יותר כדי שאלוף משנה אמונה יתרצה להמשיך לפקד עוד שנה או שנתיים על החטיבה שאך נולדה". לדבריו, גם "העבודה על פקודות מטכ"ל שיעגנו את תנאי השירות של החייל החרדי נמרחת זמן רב מדי".

לדבריו, דווקא בימים אלה, בסמיכות לחג החנוכה, יש לעודד את המסלול שהחטיבה מייצגת: "יש לעודד ולחזק את בשורת חטיבת החשמונאים, שיש לה פוטנציאל להוכיח כי תופעת הלוחם החרדי בצה"ל יכולה להפוך למציאות רווחת ולגיטימית במגזר החרדי".