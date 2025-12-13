הרב יואל בן נון, ממייסדי ישיבת הר עציון, שיתף בפודקאסט של דביר עמר בערוץ 7 זיכרונות אישיים מתקופת כהונתו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ובהם קשר ייחודי שנרקם ביניהם סביב ההתיישבות.

לדבריו, בעקבות תחושת איום עמוקה ששררה בציבור על רקע תהליך אוסלו, בחר הרב בן נון לנקוט גישה שונה מזו של מפגינים אחרים, והחל לשלוח לרבין מכתבים אישיים: "אני כותב מכתב אישי בכתב יד. אני לא דורש תשובות, אני מוותר על תשובות. אבל תקרא את המכתבים שלי. הוא הסכים".

הרב ציין ששלח כ-200 מכתבים בכתב יד לראש הממשלה, ושלמרות שקיבל רק שלוש תגובות מודפסות, היה משוכנע שרבין קרא את כולם: "היו מקרים שהגיעו אליי קצינים להתחיל להסביר, להתנצל, ולא הבנתי. והתברר שרבין חשב שיואל בן נון צודק והעביר את המכתב שלי לידיעתם".

בהמשך, סיפר הרב בן נון כיצד יזם יחד עם ראש מועצת בנימין דאז, פנחס ולרשטיין, את תכנון כביש עוקף רמאללה וזכה לתגובה חיובית מרבין ולסיוע מיידי מצידו ומצד שר האוצר דאז בייגה שוחט: "ככה ניצלה ההתיישבות".

לדבריו, רבין התנגד באופן עקבי להורדת יישובים יהודיים: "הוא אמר לי על קטיף - אם אנחנו לא נהיה שם - יהיה שם הטרור של חמאס, רבין התנגד להוריד יישוב יהודי, אפילו אחד".

בסיום דבריו, התייחס הרב למתח הפוליטי בעשורים האחרונים וקרא לפיוס: "שונאי ביבי אשמים לא פחות מביבי, אולי יותר. תומכי ביבי ושונאי ביבי, זה מאבק מטורף, מזעזע, מסוכן. תרדו מהעצים, פשוט".