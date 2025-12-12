סקר שערכה חברת דיירקט פולס מציג תמונת מצב ברורה: ציבור תומכי הקואליציה אינו מרוצה ממצב שוק מוצרי החלב בישראל, מזהה בעיית מונופולים חמורה, ומביע תמיכה רחבה ברפורמה שמוביל שר האוצר בצלאל סמוטריץ’.

על פי הסקר, שנערך לאחרונה, כ־64% מהנשאלים אינם מרוצים או מרוצים רק במידה מועטה מהמצב הנוכחי של שוק מוצרי החלב - מבחינת מחירים, מבחר ואיכות.

הנתונים מצביעים גם על פגיעה יומיומית בצרכנים: יותר ממחצית מהנשאלים (54%) העידו כי הם מתפשרים תמיד או לעיתים קרובות בעת רכישת מוצרי חלב, בשל המחיר או איכות המוצרים - נתון המלמד על יוקר מחיה מוחשי ולא תיאורטי.

אחד הממצאים הבולטים בסקר נוגע לתפיסת כוח השוק: כ־85% מהנשאלים מסכימים או מסכימים מאוד עם הקביעה שחברות החלב הגדולות בישראל מחזיקות כוח שוק גבוה שמוביל למחירים גבוהים לצרכן. בקרב מצביעי הציונות הדתית שיעור ההסכמה אף גבוה יותר, ועומד על למעלה מ־90%.

לנוכח תפיסה זו, אין הפתעה בכך ש-76% מתומכי הקואליציה תומכים במהלך לפתיחת שוק מוצרי החלב ליבוא רחב יותר, במטרה להגביר תחרות ולהפחית מחירים. התמיכה גבוהה במיוחד בקרב צעירים ובקרב מצביעי מפלגות הימין.

שאלה נוספת של הסקר עסקה ישירות ברפורמת החלב שמקדם שר האוצר. כאן נרשמה תמיכה רחבה במיוחד: כ־84% מהנשאלים תומכים במהלך.