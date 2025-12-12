אומן צילום: באדיבות המצלם

רב העיר אומן, הרב יעקב גאן, פרסם מכתב חריג לקראת עליית אלפי חסידי ברסלב הצפויים להגיע לעיר במהלך ימי החנוכה. במכתבו הוא מזהיר מפני הבאת תינוקות, ילדים קטנים וקשישים בשל תנאים מסוכנים בעיר. לדברי הרב, השילוב בין מזג אוויר קיצוני והפסקות חשמל תכופות עקב התקפות רוסיה על תשתיות אנרגיה באוקראינה יוצר סיכון בריאותי ממשי. הוא הדגיש כי ניתוקי חשמל ממושכים משביתים מערכות חימום ושירותים חיוניים, ודרש מכל נוסע לבצע ביטוח רפואי מקיף בשל הקושי לקבל טיפול מהיר בעת חירום. במקביל, נערך מערך הכשרות בעיר לקראת ההמון הצפוי. משגיחים נוספים הובאו לתגבר את הפיקוח והיערכות משותפת נערכה עם גורמי העירייה המקומית. ממרכז ברסלב באומן נמסר כי הם פעלו להיערך לכל תרחיש אפשרי וקראו למגיעים להצטייד בבגדים חמים וציוד הולם לתנאי מזג האוויר הקשים.