תיעוד: נעצר נהג פלסטיני שהתחזה לישראלי והסיע שב"חים צילום: דוברות המשטרה

תיעוד ממחסום חיזמה: לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי יחידת המעברים של המשטרה הצבאית עצרו השבוע נהג פלסטיני שהתחזה לישראלי ושני שוהים בלתי חוקיים בתא המטען של רכבו.

האירוע התרחש בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר השוטרים עצרו רכב לבדיקה במחסום חיזמה. הנהג, שהציג את עצמו כישראלי תושב שועפט, טען כי תא המטען של רכבו תקוע ולא ניתן לפתוח אותו. הלוחמים, שהטילו ספק בזהותו, החליטו לבצע בדיקה מעמיקה יותר, ובמהלך פתיחת משענת המושב האחורי גילו את שני החשודים שוכבים מקופלים בתוך תא המטען.

מיד עם גילוי השניים, נעצרו כל שלושת המעורבים. הנהג טען כי אינו יודע איך השניים הגיעו לתא המטען, אך בבדיקות נוספות נמצא כי הוא לא היה ישראלי כפי שטען, אלא פלסטיני תושב הכפר אל-עזריה ששוהה בלתי חוקי במדינת ישראל.

השניים שנסעו בתא המטען, תושבי טול כרם ורמאללה, נעצרו והועברו להמשך חקירה. לאחר סיום החקירה, הוגש נגד הנהג כתב אישום, והוא נעצר עד תום ההליכים.