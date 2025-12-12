נתן צבי רייזפלד, ילד בעל צרכים מיוחדים בן 13, נפטר אמש בבית החולים הדסה עין כרם, שבוע לאחר שנכווה אנושות בשריפה שהצית בעצמו בבניין מגורים ברחוב יעקב אלעזר בשכונת רמות בירושלים.

הלווייתו התקיימה בחצות הלילה בבית הלוויות שמגר, ומשם הוא נטמן בהר המנוחות.

השריפה פרצה ביום רביעי שעבר, כאשר הילד חמק ממסגרת טיפולית ברמת שלמה, חצה את כביש בגין והגיע לבניין ברמות. הוא הצית את הדליקה שהתפשטה במהירות והקיפה שתי קומות, תוך חשש ללכודים בבניין. כוחות כיבוי והצלה הוזנקו למקום ופעלו במהירות לחילוץ דיירים וכיבוי האש.

לוחמי האש חילצו את הילד כשהוא מחוסר הכרה עקב שאיפת עשן והעבירו אותו לטיפול רפואי. שוקי בקר, פרמדיק של איחוד הצלה, סיפר כי במהלך הפינוי באמבולנס לבו של הילד חדל מלפעום והוא ביצע פעולות החייאה

"לאחר מתן שוק חשמלי מדפיברילטור לבו שב לפעום והוא פונה לבית החולים במצב קשה", תיאר בקר. למרות המאמצים, מצבו של הילד התדרדר אתמול בערב ורופאי בית החולים נאלצו לקבוע את מותו.