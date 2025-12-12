בשומרון הושקה השבוע תוכנית חדשנית לשיפור מצוינות טכנולוגית ומדעית - חממת הייטק לתלמידים מצטיינים, תחת השם "דור 5.0".

התוכנית מיועדת לתלמידי 5 יחידות במתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב, ומציעה ליווי של סטודנטים מצטיינים, סיורים בחברות הייטק מובילות כמו מייקרוסופט, ומעקב צמוד של רכזות מצוינות.

הכנס התקיים בשני סבבים והביא יחד כ-140 תלמידים מכלל יישובי השומרון, תלמידי כיתות י'-י"א, שהתקבלו לתוכנית הייחודית. במהלך הכנס, התקיימו דברי ברכה, שיחות השראה וחשיפה למודל החדשני של קהילת הבגרות-טק, הראשונה מסוגה בארץ.

הנבחרת "דור 5.0" נועדה לאפשר לתלמידים לנצל את הפוטנציאל האקדמי והמקצועי שלהם, ולפתוח בפניהם את הדלתות לתוכניות האוניברסיטאיות הטובות ביותר וקריירות טכנולוגיות בצה"ל. המיזם מהווה חלק מהשקעה מערכתית גדולה בחינוך בשומרון, הכוללת גם את חונכות פר"ח, מנטורינג וליווי צמוד של המורים.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אמר בכנס: "השומרון חייב להיות הכי טוב - הערכים והמצוינות בראש. אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד משאבים כדי להיות החלוצים בתחום החינוך וההייטק. השומרון יצטרף למדינות המובילות בעולם בטכנולוגיה, וזו רק ההתחלה".