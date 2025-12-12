הסתיים המחזור הראשון של מיזם "מורשת בנימין" להכשרת העוסקים בתחום הקבורה באירופה, פרי שיתוף פעולה בין המשרד לשירותי דת, 'פורום חברות הקדישא' ו'ועידת רבני אירופה'.

התוכנית הייחודית, שנועדה להכשיר ולהעצים את העוסקים בתחום הקבורה ברחבי אירופה, כללה 28 רבנים ואנשי מקצוע מ-11 מדינות אירופיות, ביניהן איטליה, צרפת, גרמניה, ספרד, ורומניה.

המשתתפים בתוכנית רכשו ידע הלכתי ומקצועי מקיף בסוגיות כבוד המת, טהרה, קבורה ומנהגי ישראל, לצד כלים מעשיים בתחום נהלי הקבורה, בטיחות, תברואה והתמודדות קהילתית עם אובדן. אחת מהסדנאות הבולטות בתוכנית עסקה בטיפול בבעלי מוגבלויות, ושמה דגש על רגישות מוסרית וחברתית במלאכת הקבורה.

נשיא 'ועידת רבני אירופה', הרב פנחס גולדשמידט,מסר דברי ברכה והדגיש את החשיבות הרבה של נושא קבורת משה רבנו כדוגמה להקפדה על כבוד המת והקבורה. הוא שיבח את פעילות משרד שירותי דת ואת עבודת השר לשעבר מיכאל מלכיאלי, את צוותי המשרד, את עמותת פר"ח, ואת כל המעורבים בפרויקט.

הרב גולדשמידט שיבח את הרב יעקב רוז'ה, יו"ר הוועדה לכבוד המת ברבנות הראשית לישראל, על תרומתו הרבה להכשרת המשתתפים ולקידום התחום.

המנכ"ל יהודה אבידן ציין כי מדובר בצעד משמעותי בקידום תוכניות עתידיות לטובת הקהילות היהודיות באירופה, תוך שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים בישראל.

ראש מטה נשיא ועידת רבני אירופה ומנכ"ל קרן הועידה, גדי גרוניך, שיבח את השילוב של עקרונות הלכתיים ומיומנויות שירות והעצמה אישית בעוסקים בתחום הקבורה.

דקלה פדידה, מנהלת ההדרכה במשרד לשירותי דת, הדגישה את החשיבות בהנגשת הידע המקצועי לקהילות היהודיות ברחבי העולם, והודתה לשיתוף הפעולה עם אוניברסיטת אריאל במסגרת התוכנית.