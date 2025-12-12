הרב דוד סתיו, יו"ר ארגון רבני 'צהר' ורב העיר שוהם קורא למפלגת הציונות הדתית להתעשת ולא לתמוך בחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית.

"יש בציונות הדתית הרבה מאוד גוונים, גם במפלגה יש כאלה ויש כאלה, אני רוצה לקוות שברגע האחרון הם יתעשתו. להצביע בעד החוק במתכונת הנוכחית שלו, זה לתת סטירת לחי מצלצלת לציבור הדתי לאומי, שמסכן את חייו, ומקריב את עצמו בשנתיים האחרונות יחד עם ציבורים נוספים" אמר הרב סתיו בראיון ל-103FM.

הוא הוסיף כי "אבל זו לא רק סטירת לחי לציבור, זו סטירת לחי לתורה ולערכים של הציבור הדתי-לאומי, שמאמין בחיוב התורה לשרת, יחד עם שמירת מצוות, ויחד עם לימוד תורה. במידה רבה, זה לתת סטירת לחי לכל אותם אנשים, ורבנים, גם שניים מצוהר, שמסרו נפשם, ונהרגו במלחמת חרבות ברזל. לא חשבו שיש סתירה בין לימוד תורה לשירות בצבא".

לדבריו "ברור לי שרב שמחנך את תלמידיו במכינה או בישיבת הסדר, או בכל מקום אחר, ללכת לצבא, והוא יתמוך בחוק כזה, זו סטירת לחי חינוכית לתלמידים שלו, ולנשים של התלמידים שלו, שמשרתות במילואים כשבני הזוג שלהן בצבא והן בעבודה במשרה מלאה עם הילדים ובעבודה שלהן. אין ספק שיש כאן סטירת לחי חינוכית וערכית. אני מתקשה להאמין שזה יקרה. הציבור הדתי-לאומי אומר את דעתו בכל מקום אפשרי, שעמדתו נחושה שחוק כזה לא יעבור. לא רק שהחוק לא מוסרי באמירות שלו, הוא גם לא מתיימר לגייס. זה מה שהכי מקפיץ אותי".

הרב סתיו מציין כי "חלק מהרבנים מותחים על זה ביקורת קשה. יש ביניהם כאלה שהשיקול הפוליטי הוא השיקול הגובר כדי שממשלת הימין לא תיפול. אני יכול להבין את השיקול. אני חושב שהשיקול הזה לא לגיטימי במקרה הזה. "השיקול הפוליטי מול השיקול החינוכי והערכי, והאמירה שאתה אומר לציבור שלך, פשוט לא תאומן. ויש רבנים שחלק גדול מהם לא בקיאים בפרטי החוק. הם נושמים ולומדים תורה ולא נכנסים לרזולוציות שאני ואתם כן נכנסנו.

אני בכלל לא מאמין שרבנים צריכים לשקול שיקולים פוליטיים. רבנים צריכים לומר אמירות ערכיות. אם החוק הזה הוא פסול, והוא צלם בהיכל, אתה לא יכול לראות את חברך בסכנה ואתה בצד. אם החוק הזה הוא חוק טרף, לא מעניין אותי שום שיקול פוליטי. לא יכול להיות שרבנים יתמכו".