הקונגרס האמריקני אישר את תקציב ההגנה לשנת 2026, בהיקף של כמעט טריליון דולר שמגדיר את מדיניות הפנטגון.

הצעת החוק כוללת תמיכה נרחבת לישראל, וכוללת מימון מלא לתוכניות הגנה משותפות מפני טילים, וכן בחינה של יכולתה של ארה"ב לספק לישראל את צורכיה הביטחוניים במקרה של אמברגו נשק בין-לאומי.

"שיתוף פעולה ביטחוני בין ארה"ב לישראל הוא בראש סדר העדיפויות", מסרה השדולה הפרו-ישראלית אייפא"ק. "החוק נותן עדיפות לשיתוף פעולה בתחום ההגנה מפני טילים, כטב"מים וטכנולוגיות מתקדמות, ומספק מימון משמעותי למערכות הגנה ישראליות כגון כיפת ברזל, קלע דוד וחץ".

החוק כולל העברה של 500 מיליון דולר בשנת 2026 לשיתוף פעולה בתחום ההגנה מפני טילים, כולל רכישת מערכות כיפת ברזל, קלע דוד וחץ.

בנוסף, החוק מקצה 80 מיליון דולר לתוכנית אמריקנית-ישראלית משותפת נגד מנהרות, 35 מיליון דולר לשיתופי פעולה בתחומים כמו בינה מלאכותית וסייבר, ו-70 מיליון דולר לפרויקטים משותפים ליירוט כטב"מים.

החוק עובר כעת לבחינה ולאישור של הסנאט, ולאחר מכן ידרוש את אישורו של הנשיא טראמפ.

לצד התמיכה בישראל, החוק מקצה 800 מיליון דולר לאוקראינה - 400 מיליון דולר לכל אחת משתי השנים הקרובות - במסגרת יוזמת הסיוע הביטחוני לאוקראינה. כמו כן, החוק מאשר את יוזמת הביטחון הבלטית ומקצה 175 מיליון דולר לתמיכה בהגנה של לטביה, ליטא ואסטוניה.