הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, התייחס היום (שישי) להצפות בעקבות ריבוי הגשמים בעזה, שפגעו באלפי אוהלים, ולשאלה האם יש לשמוח על העזתים שנפגעו מכך.

הרב השיב כי העזתים משלמים את המחיר על התנהגותם הרעה, ואוהלים ובתים מתמוטטים בגלל הרצחנות של התושבים שחלקם השתתפו ואחרים לא מסתייגים ממעשי הטבח בשבעה באוקטובר.

"כשרואים את השיטפונות במחנות האהלים בעזה יש שמגיבים כמו ירמיהו הנביא שזועק בכאב גדול על חורבן מואב 'על כן מואב איליל ולמואב כלה אזעק'. ויש שמגיבים כמו בני ישראל ששרו שירה על ים סוף כשראו את המצרים טובעים בים", כתב הרב.

לדבריו, "אלו לא תגובות סותרות, אפשר גם לזעוק וליילל וגם להבין שהרעים חייבים לשלם מחיר על התנהגותם הרעה. רק כך העולם יכול להתקדם. המצרים נענשו כי הם ניצלו עבדים בעבודת פרך שנים ארוכות והיה צריך להפסיק את הרוע הזה. כמותם נענש כל רוצח ואנס כדי שלא יחזור על פשעיו וכדי שכל הרעים יראו שמשלמים מחיר יקר על התנהגות מופקרת".

הוא ציין כי ירמיהו בוכה "כי הוא היה שמח אם תושבי מואב לא היו בוחרים ברוע". לדבריו, "גם אנחנו היינו שמחים אילו מנהיגי עזה היו בוחרים להשקיע עשרות מיליארדים בחינוך, בנין, חקלאות, יצירה חיובית ולא בהכנות להשמיד את מדינת ישראל כפי האמנה הבזויה שלהם. כשהם בחרו בדרך הטרור הם בחרו בעונש שבא עליהם".

"הדרך של היהדות לא נראית יפה כמו אלה שנותנים את הלחי השניה", הדגיש הרב. "זה היה מאוד נאצל לשמוע שאשתו של צרלי קירק סולחת לרוצח של בעלה. אבל זו באמת דרך מסוכנת מאוד. הרוצח שסולחים לו מקבל אומץ וצידוק להמשיך לרצח הבא. גם אחרים לומדים ממנו להוסיף רצח ורוע".

על הסליחה לרוצחים הבהיר הרב: "הדרך הזו נכשלה בדורנו פעם אחת כשאירופה סלחה להיטלר פעם אחר פעם. הוא ניצל את היחס של אירופה ואמריקה והתקדם צעד אחר צעד בדרך לכבוש את העולם ולשלוט עליו על פי דרכו, והשמיד עשרות מיליוני בני אדם באכזריות.

השיטה הזו נכשלה פעם שניה כשמדינות המערב הכילו וטיפחו את איראן והתעלמו מההכרזות של מנהיגיה על שאיפתם למחוק את מדינת ישראל. התעלמו מההשתלטות של החותים על מצר הים החיוני וגרמו נזק במיליארדים לכל הסחר הבינלאומי. התעלמו מאסד שהשתמש בנשק כימי נגד ילדים ומבוגרים בסוריה".

"ההתעלמות של המערב אפשרה לסרטן האיראני לשלוח גרורות מסוכנות לעזה וללבנון. לעירק ולתימן, לארה"ב ולאירופה. בזכות המלחמה הנחושה של ישראל הבין המערב שהכלת הרוע מסוכנת לאנושות היום כמו שהייתה מסוכנת במלחמת העולם השניה", ציין הרב אליהו.

הוא חזר למצב תושבי עזה והדגיש כי "כשהאוהלים מתמוטטים על יושביהם צריך לזכור שעזה לא נחרבת במקרה. תושביה לא נרטבים לחינם. כל הסבל הגדול בא עליהם בגלל הרצחנות שלהם. בגלל ההצהרה של מנהיגיהם ודובריהם כי הם יחזרו על טבח שבעה באוקטובר מיד כשיתאפשר להם ואנחנו מאמינים להם.

זה כואב לנו שאנשים סובלים, אבל עד שהם לא יזנחו את דרך הטרור, הם יסבלו. כל עוד הם ממשיכים להשקיע מיליארדי הדולרים בחתירה מתמדת להשמיד את מדינת ישראל אנחנו לא נעצור. בסוף הם יבינו כמו שיפן הבינה, כמו שגרמניה הבינה. כמו שתושבי רוסיה הבינו. אנחנו לא שמחים בכאב שלהם, אבל בהחלט שמחים על הצלתנו, ומקווים שהכאב יגרום להם להתפקח. להבין כי הם יכולים למנוע את האסון הבא", סיכם הרב אליהו.