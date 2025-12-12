רס"מ מ', לוחם מילואים בגדוד 9300 בחטיבת ההרים שוחח עם ערוץ 7 על רקע סופת "ביירון" מגזרת החרמון שם הוא נמצא בסבב מילואים כבר שלושה חודשים.

"באזור שלנו יש פחות גשם ויותר שלג וברד. אנחנו פחות יוצאים אבל ממשיכים להסתובב בשטח ולעשות סריקות על בסיס קבוע. יש אזורים שאי אפשר להגיע אליהם כרגע בגלל השלג אבל אנחנו זמינים לכל קריאה ויש לנו כלים שיכולים להגיע לכל מקום במקרה הצורך", מסביר מ' על השפעת הסופה בכל הקשור לפעילות המבצעית.

מאחוריו יותר מ-350 ימי מילואים במהלך המלחמה אבל גבול הצפון הוא גזרה חדשה עבורו ועבור חבריו. "מבחינתנו הסיפור כאן חדש אבל הגזרה מאוד מיוחדת עם אתגרים רבים - שאנחנו מתמודדים איתם. אין יותר מדי היתקלויות ואנחנו שומרים על כך שהגזרה תהיה שקטה".

הוא מספר כי "המורל כאן מאוד גבוה. אנחנו לא משתבללים אלא משתדלים ליהנות גם ממזג האוויר הנוכחי והאנרגיות של הלוחמים מאוד גבוהות".