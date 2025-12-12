המוזיקאים ישי אבן חיים וישי לפידות משתפים פעולה במחרוזת חדשה לחנוכה - "מסיבת חנוכה", הכוללת את מיטב שירי החג באווירה מקפיצה. אליהם מצטרף ילד הפלא בניה גרנות, שמעניק צבע ילדותי ומתוק לחגיגה.

הזמר קובי ברומר משיק סינגל-קליפ חדש בשם "להודות ולהלל", המציג אותו בטקס הדלקת נרות - כאשר מבעד לחלון נחשפים רגעים היסטוריים של העם היהודי. לצד התמונות, נרות החנוכה הנצחיים מדגישים את המסר: למרות הכול, עם ישראל חי.

המוזיקאי מוטי כרמל מגיש מחרוזת נוסטלגית בשם "ארוממך השם", הכוללת שירים מזוהים עם מסורת חסידית עשירה, בהם "מעוז צור", "חשוף", "ארוממך ה'" ו"שובי נפשי". הליווי המוזיקלי והעיבודים מעניקים למסע החג אווירה של חיבור עמוק בין עבר להווה.

הזמר חיים אלטר יוצא לדרך עצמאית לאחר שנים במקהלת מלכות, ומשיק קליפ בכורה בשם "לחיים חנוכה". בקליפ מתארחים אהרלע סאמעט וחיים פולק, כשהעיבוד המוזיקלי הופקד בידיו של אחיו - המעבד יידלע אלטר.

הזמר מוטי אברהם מגיש קאבר לשיר "שלח אורך" בלחן חסידי מבית סקולען. הביצוע יוצא לקראת חג החנוכה ומעביר תחושת הוד והודאה.

המלחין איצי בולד ומקהלת הילדים "פרחי ניו יורק" משיקים קליפ חנוכה חדש בשם "אני אוהב את חנוכה". השיר מבטא שמחה וחיבור רוחני, ומופק על ידי בולד ויואל וייס.

הזמר חיים יודל ווייס יוצא עם קליפ בכורה בשם "מיין לעכטעלע", העוסק בהתמודדות של זוגות שמצפים לזרע של קיימא. השיר מתאר את התחושות המורכבות של זוגות בימי החג כשהבית שקט מדי. המסר: אין עצות - רק תפילה, חיבוק וחיזוק.

הזמר מנדי ווארש מגיש את "שיר הדלקה", שנכתב בהשראת הדלקת נר לעילוי נשמה באוהל הרבי מליובאוויטש. לדבריו, ברגע ההדלקה מתחברים הנשמה והאור הפנימי לאורו האינסופי של ה'.

הזמר ברוך קלעמפנער יוצא עם סינגל חדש בשם "תן להם אור" - יצירה שמחברת בין אור החג לאור שבלב.

הזמר והיוצר יוסף לוי מגיש סינגל-קליפ שני בשם "אל תדון", העוסק במסר של דון כל אדם לכף זכות. לוי, יליד גיברלטר, כיום חזן בארה"ב, משלב מסר רוחני ואישי.

הזמר דניאל יטיב משיק את השיר “יש בך ת'אור” - שיר עידוד לאנשים בתקופה עמוסה רגשית ורוחנית. לדבריו, "רציתי להזכיר שכל אדם נושא בתוכו אור פנימי, גם בזמנים חשוכים".

הזמר החב"די דוד סיטבון מציג את הסינגל "להתבונן נכון", שמתאר תחושת חוסר מוצא מתוך כאב אישי ולאומי, אך גם תקווה ואמונה שאפשר לראות את האור, גם כשקשה.

הזמר הצעיר יחיאל לנדאו יוצא עם סינגל בכורה בשם "לאן אני הולך" - שיר אישי מתוך מסע חיפוש דתי ומוזיקלי. הסינגל מבשר את צאת אי-פי הבכורה של לנדאו בהפקת אורי כלטוב.

סינגל חדש בשם "בנבל וכינור" מאחד כוחות בין מקהלת 'מלכות' לבין אהרלע סאמט, מנדי וייס, יואלי דווידוביץ ושמחה בירנאהק. המילים נלקחו מדברי המדרש על דוד המלך, והשיר משלב לחן חסידי עם הטקסט האידישאי המוכר של יוסל'ה רוזנבלט.