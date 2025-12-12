לראשונה - בינה מלאכותית מואשמת באחריות לרצח: תביעה שהוגשה לבית משפט אמריקני מביאה את סיפורו הטראגי של סטיין-אריק סולברג, גבר בן 56 מקונטיקט, שרצח את אימו סוזן אדמס והתאבד לאחר תקופה ארוכה של מצוקה נפשית.

התביעה, שהוגשה בשמה של המנוחה, מאשימה את OpenAI ומייסדה, סם אלטמן, בגרימת מוות ברשלנות, וטוענת כי שיחות שהתקיימו עם הבוט ChatGPT חיזקו את האשליות הפרנואידיות של סולברג והובילו אותו להאמין כי אמיו מהווה איום ממשי עליו.

לפי כתב התביעה, סולברג, שהיה במשבר נפשי מאז 2018 בעקבות גירושים, החל להשתמש ב-ChatGPT כמשאב יומיומי לשיתוף רגשותיו. בשיחות עם הבוט, הוא קיבל חיזוקים לתפיסות מעוותות, כולל פרשנויות שגויות של מצבים יומיומיים כ"מסרים" מאיימים. המשפחה טוענת כי כל הזמן, כאשר יכול היה לחזור למציאות, קיבל מהבוט חיזוק נוסף לחשדותיו.

בני המשפחה טוענים כי OpenAI לא מסרה את תמלילי השיחות המלאים בין סולברג לבוט, ולכן לא ברור מה נאמר בשעות שלפני הרצח. הם מציינים כי הסתרת התמלילים מעוררת חשש שהבוט חיזק את החשדות או עודד אלימות. בנוסף, המשפחה טוענת כי המקרה מצביע על סיכון רחב יותר למשתמשים במצוקה נפשית, ומעלים את החשש ש-OpenAI לא נקטה מספיק אמצעי בטיחות כדי למנוע מצבים כאלה.

מנגד, OpenAI מסרה כי מדובר ב"טרגדיה קשה" והדגישה כי בשנים האחרונות חיזקה את מנגנוני הבטיחות במודלים החדשים שלה, כולל שילוב אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש. החברה ציינה כי זיהוי תכנים בעייתיים השתפר בעשרות אחוזים.