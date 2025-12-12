חודשיים לאחר ששוחרר משבי חמאס ברצועת עזה, שורד השבי יוסף חיים אוחנה התארח היום (שישי) בתוכנית "בחצי היום השישי" עם ליאת רגב, וגילה כיצד שיר ילדים מוכר הפך עבורו לעוגן נפשי ורוחני ברגעים הקשים ביותר.

"כל בוקר, כשרציתי להתחיל את היום בחיוך ולא בכאב, הייתי שר את שיר הפתיחה של 'פינוקיו'", סיפר.

לדבריו, מילות השיר - "כמה טוב לחיות ולהיות, ילד שאוהב את העולם והעולם אוהב אותו" - קיבלו משמעות מחודשת בשבי. "הייתי שר את זה כמו 'מודה אני'. דווקא במקום שבו אתה עטוף שנאה, הייתי אומר את המילים הללו ומאמין בהן".

לצדו של אוחנה השתתפה בריאיון גם רעיה אדמוני - המדבבת המיתולוגית של הסדרה "פינוקיו", שדיבבה את הדמויות פינוקיו ובלה וביצעה את שיר הנושא. עבור אוחנה, המפגש עם הקול שנשמע אצלו בראש מדי בוקר בשבי, היה מרגש במיוחד: "הבאת לי אור במקום ממש חשוך", אמר לה בהתרגשות.

אדמוני לא נותרה אדישה וסיפרה: "הידיעה שמשהו שעשיתי פעם הצליח להגיע לתחתית של התחתית ולעודד מישהו, נגעה ללבי ובכיתי". בהמשך השידור הפתיעה את אוחנה בביצוע גרסה חדשה לשיר, שכתבה במיוחד לכבודו לאחר שחרורו:

"בוקר טוב עולם, מה שלום כולם?// אני כבר לא במנהרות// סוף סוף זרחו לי האורות ודי כבר לצרות... יוסף חיים". "יש לי עור ברווז, זה עשה לי את הכול", אמר אוחנה בהתרגשות כשהאזין למילים.

אוחנה, בן 25 מקריית מלאכי, נפל בשבי במהלך פסטיבל נובה בו שימש כברמן, לאחר שסייע בפינוי פצועים. מאז שובו לישראל עבר תקופת שיקום ממושכת, במהלכה נחשפו עדויות קשות על עינויים, הרעבה והתעללות שעבר בשבי חמאס. כיום, הוא מתחיל את דרכו חזרה לשגרה - מלווה בזיכרונות, באמונה - וגם בשיר אחד קטן שהאיר את המנהרה החשוכה.