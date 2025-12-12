רובי חן, אביו של סמ"ר איתי חן הי"ד, נשא דברים בקבלת השבת שנערכה בכיכר החטופים.

בדבריו התייחס למניין הימים מאז 7 באוקטובר, וציין כי ביום ראשון הקרוב יצוין היום ה־800.

חן השווה בין בנו איתי לבין רני גואילי, ואמר כי שניהם היו מתנדבים ותחרותיים, ושניהם הגיעו לקו האש. לדבריו, "איתי אחרון החיילים של 7/10 אבל רני אחרון החטופים", והוסיף כי עם חזרתו של רני יהיה אפשר לומר: "מלחמת 7/10: סוף".

בהמשך דבריו שילב חן התייחסות לפרשת השבוע, וסיפר על יוסף כ"השבוי הראשון של עם ישראל", תוך הדגשת כאבו של יעקב אבינו על בן שנעלם. חן אמר כי יעקב מלמד שאי אפשר להשלים עם מציאות של בן שנעלם, וכי "לא שוכחים, לא מוותרים ולא מפסיקים לפעול".

חן הזכיר את דברי חז"ל על אבל שאין לו קבר, וציין כי אי אפשר להתחיל בשיקום ללא השבה לקבורה ולפרידה. הוא הזכיר את בקשת יוסף להעלות את עצמותיו לארץ ישראל, ואת כך שמשה רבנו מילא בקשה זו ערב יציאת מצרים.

בסיום דבריו אמר, "היום אנו דורשים למלא את ההסכם שהנשיא טראמפ חתם עליו לשחרור כלל החטופים ועכשיו הזמן להתעקש לקיים את ההסכם". הוא הוסיף כי משפחת חן תעמוד לצד משפחת גואילי עד החזרתו של רני, כחלק מהערבות ההדדית שעליה דיבר בשנים האחרונות.

חן קרא לשמירה על אחדות העם, והזהיר מפני פגיעה ברוח הלאומית בשל מחלוקות פנימיות.