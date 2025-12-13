רב בקהילה היהודית במלבורן שבאוסטרליה ספג יחד עם ילדיו התקפה אנטישמית קשה במהלך נסיעה ברכבת העירונית כשאישה מקומית צעקה לעברם "לכו לתאי גזים", כך עולה מתיעוד שפורסם ביום שישי האחרון על ידי האגודה היהודית האוסטרלית.

בסרטון שפורסם בחשבון האינסטגרם של הארגון נראית האישה נושאת תיק עם דגל פלסטין.

כשהרב ביקש הבהרה על דבריה, היא הסתירה את פניה והכחישה, בטענה שהוא "מתנכל לה". "למה שאגיד משהו כזה בכלל?" היא תמהה.

רוברט גרגורי, מנכ"ל האגודה היהודית האוסטרלית, הגיב בחריפות: "מדובר במקרה מזעזע נוסף של אנטישמיות במלבורן. קשה להאמין שמישהו יפנה לילדים בקריאה שכזו".

הוא הוסיף כי העובדה שהאישה נשאה פריטי תעמולה פרו-פלסטיניים "לא מפתיעה".

גרגורי שיבח את הרב על תגובתו ועמידתו מול האירוע. "חשוב שאנשים לא ישארו אדישים מול מקרים מזעזעים כאלה", הדגיש.