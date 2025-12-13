מאז הפסד הבכורה שלה בזירה המקומית, מכבי ת"א הספיקה לנצח בשני משחקי ליגה רצופים והשיגה בהם הפרש מצטבר של 58 נקודות.

הערב (מוצאי שבת) התארחה האלופה מת"א בצפון הרחוק, אצל הפועל גליל עליון וגם משם חזרה עם ניצחון בהפרש דו-ספרתי גדול.

אחרי הניצחון הביתי במשחק החזרה של היורוליג לישראל ביום חמישי האחרון, על וילרבאן הצרפתית מתחתית טבלת היורוליג, הערב פחות מ-48 שעות ממשחק היורוליג, כבר התארחה מכבי בכפר בלום במסגרת המחזור ה-9 של ליגת העל בכדורסל ולא התקשתה גם מול הקבוצה מתחתית טבלת ליגת ווינר סל, הפועל גליל עליון.

ערב קליעה נהדר מחוץ לקשת השלוש, בראשות דיברתולומיאו ולונדברג, שכלל 50% הצלחה, עם 15 קליעות מ-30 ניסיונות, נגמר באופן מהיר וללא קושי עם 86:65.

למעשה, המשחק הוכרע כבר לאחר רבע ראשון שהסתיים בהפרש דו-ספרתי, כזה שגם סגל חסר של מכבי שהופיעה ללא תמיר בלאט, רומן סורקין, לוני ווקר וג'יילן הורד, לא הקשה עליה בכדי לנצח ולרשום ניצחון רביעי ברציפות. גליל עליון עם הפסד ליגה חמישי ברציפות, כזה שמסבך אותה במעמקי התחתית.