עשרות מפגינים מנציגי "פורום המילואימניקים הדתי לאומי" ו"פורום שותפות לשירות" הפגינו הערב (מוצאי שבת) מול ביתו של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', בקדומים.

המפגינים הגיעו עם מסר חד-משמעי הממוקד ב"צו גיוס" סמלי, הקורא לשר להתגייס למען מדינת ישראל ולהתנגד נחרצות ל"חוק הבלוף", כלשונם, שמקדם ח"כ בועז ביסמוט יחד עם המפלגות החרדיות.

בין המפגינים הערב בקדומים גם הוריו של רס"ל עמיחי אוסטר הי"ד, שנפל בקרב ברצועת עזה. עמיחי, גדל והתחנך בקרני שומרון והעמיק את שורשיו התורניים בישיבה בשבי חברון.

המפגינים הציגו שלטים שהכריזו: "סמוטריץ' תתגייס למעננו" וכן את "צו הגיוס" הסמלי שהופנה ישירות לשר סמוטריץ' וקורא לו: "להתגייס למען בטחון המדינה והצלת צבא העם- עמוד נגד הצעת החוק של ביסמוט והחרדים!"

במקביל להפגנה מול ביתו של סמוטריץ' התקיימו הפגנות נוספות מול בתיהם של חה"כ אוהד טל באפרת ושל חה"כ מיכל וולדיגר בגבעת שמואל.

נציגות "פורום שותפות לשירות" אמרו: "אנחנו בני הציבור שתורם הכי הרבה ובאנו לפה להגיד: בצלאל, בלי גיוס לא יהיה ניצחון ולא יהיה ביטחון. אל תפקירו את הערכים שלנו למען הקואליציה. חוק הפטור הוא נזק אסטרטגי, ועליך מוטלת האחריות לעצור אותו ולהוביל מתווה גיוס אמיתי והוגן למדינה שכולם שותפים לו. זה בידיים שלך".