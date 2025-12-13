אלעד,

אמא שלך התקשרה אליי ושאלה אם אני יודע איפה אתה, היא אמרה שאתה לא עונה לטלפונים כבר כמה שעות. ישר הסכמנו על זה שזה לא תקין ולא מתאים לך, אתה אדם אחראי, לא יכול להיות שסתם כיבית את הטלפון. אבל מצד שני, מה יש לדאוג? אין דבר שיכול לשבור אותך! אתה אדם כל כך חזק, איך יכול לקרות לך משהו? הלכנו ישר לחפש ביחד עם המשפחה באיזור שכל כך אהבת לטייל בו, באיזור שכל כך חיכית לרכיבות בו. אחרי כמה שעות של חיפושים מצאו אותך, את הגוף היפה והטהור שלך, גוף טהור אבל ללא רוח חיים.

אלעד,

לפני כמה שבועות הגדלת את הכיפה, שאלתי אותך למה עשית את זה וענית לי שעד הצבא המטרה שלך זה להגדיל עד שבצבא תהיה לך כיפה בגודל של כל הראש, שאלתי אותך למה ואתה ענית לי שאתה רוצה שבצבא יראו אותך עם כיפה גדולה כולם שם , גם החילונים וגם הדתיים. שאלתי אותך אם זה לא צביעות קצת, פתאןם בצבא להגדיל את הכיפה...? ןענית לי תשובה שצרובה אצלי בלב ולימדה אותי שיעור: אמרת לי שאתה מגדיל את הכיפה בעיקר בשביל להסביר לעצמך- אני גאה במי שאני, אני גאה במקום שממנו הגעתי, ואני רוצה שכולם יסתכלו עליי ויגידו- הפנאט הזה עם הכיפה הגדולה- אני רוצה להיות כמוהו

אלעד,

אתה היית איש של חלומות, אתה חלמת להגיע לקומנדו, לתרום את התרומה הכי גדולה שאתה יכןל למדינה והארץ שכל כל אהבת, אתה חלמת לעשות את שביל ישראל, אתה חלמת להיות איש גדול בתורה. אתה חלמת כל כך הרבה ויש כל כך הרבה דברים שלא הספקת.

אלעד אתה מכיר אותי, אני משתדל לעמוד במילים שלי ואני מבטיח לך: אני אגיע לקומנדו בשבילך, אהיה גדול בתורה בשבילך, אעשה את שביל ישראל בשבילך, אהיה האדם המאושר בעולם- בשבילך.

אלעד,

התמונה שלך והלב הענק שלך ילוו אותי לכל מקום בחיים, בכל צעד. גם בבית המדרש, גם בדיונות, גם באימונים, גם בגיבוש, גם בצבא ולכל החיים.

אלעד,

הגעתי למיטה שלך הבוקר להעיר אותך לתפילה ולא היית שם, אני לחשתי אלעד, אלעד, ואתה לא ענית.

נשכבתי במיטה שלך ולא הצלחתי להאמין, למה דווקא אותך?

אלעד,

אני רוצה רק חיבוק אחרון ממך, רק עוד טיול אחרון ביחד איתך.

עם כל העצב העצום אני שמח בשבילך שלפחות נהרגת בדבר שהכי אהבת בעולם.

אלעד,

אתמול בערב נוצר אצלי ואצל המשפחה והחברים שלך סדק בלב, סדק כואב, כואב מאד אבל אנחנו לא ניתן לסדק הזה לשבור אותנו, אנחנו נצמח ונגדל מזה, בשבילך אלעד.

אלעד, אתה החבר הכי טוב שיכולתי לבקש, הרבה מעבר לדמיון אפילו, לא רק בשבילי, בשביל כל מי שפגש אותך, אין אחד במחזור שלא היה אצלך בבית, אתה תמיד אירחת ונתת לכולם להרגיש בבית. אני זוכר שדיברתי איתך לפני שבועיים וספרת את החברה שלא היית אצלם בבית השנה ואמרת שעד סוף שנה אתה תהיה אצל כולם, זה מי שהיית, חבר כל כך אהוב ואוהב.

אתה כל כך אהבת לחגוג את החיים עם החברים והמשפחה ואני יודע שאתה לא היית רוצה שניפול מזה אלא נקום גדולים וחזקים יותר, ואני מבטיח לך שזה מה שהולך לקרות.

אנחנו הולכים לחיות את החיים השמחים שאתה היית רוצה שנחיה. אלעד אני הולך לחגוג את החיים בשבילך. הדבר האחרון שלמדתי איתך היה את הספר של הרב נועם על מידות, למדנו על עין טובה ואני חושב שזה כל כך מדוייק לגביך, אתה אשראה לעין טובה, לראות את החיים בצורה כל כך חיובית ושמחה.

אלעד,

אני רוצה לבקש ממך סליחה. סליחה אם לפעמים לא הייתי מספיק רגיש, אם פגעתי בך בצורה כזאת או אחרת, אני אוהב אותך ואתגעגע אליך עד סוף ימיי. מאות פעמים זכיתי להתברך על ידך בברכת כהנים,

עכשיו אתה לא כאן לברך אותי אז אני רוצה לברך אותך בדרכך האחרונה: יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ. יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ. יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם.