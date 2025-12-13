הפועל באר שבע היא הקבוצה היחידה שלא הפסידה באצטדיונה הביתי, אצטדיון טוטו-טרנר, העונה. גם אחרי המשחק הערב (מוצאי שבת) מול מכבי נתניה, נותרה באר שבע מושלמת באצטדיונה הביתי.

למעשה, באר שבע לא הייתה צריכה יותר מדי בכדי להכריע את המשחק הערב, כאשר כבר לאחר פחות מדקה עלתה ליתרון מטעות אנוש של שוער מכבי נתניה, עומר ניראון הצעיר משער של לא אחר מאשר דן ביטון בשערו ה-13 העונה.

מכבי נתניה החלה לתקוף וניסתה לעשות ככל שביכולתה אך לא השכילה לנצל זאת להשוות.

בדקה ה-60, חלוצה לשעבר של נתניה, זלטאנוביץ' הכפיל את התוצאה עם שער נהדר מהאוויר.

נתניה עוד שיחקה בפיגור שחקן החל מהדקה ה-76, אך באר שבע לא הייתה מספיק חדה כדי לנצל את זה לשער שלישי ובעצמה נותרה בפיגור שחקן בדקה ה-84.

זה נגמר עם 0:2 ביתי לבאר שבע שנותרת מושלמת בטוטו-טרנר ומגדילה את הפער בצמרת הטבלה לכדי 8 נקודות מבית"ר ירושלים ומכבי ת"א שדולקות בעקבותיה ולהן משחק חסר. מי תעצור את מוליכת הטבלה מהדרום?

מי שעוד ניצחה הערב במסגרת המחזור ה-14 בליגת העל בכדורגל בתוצאה 0:2, היא הפועל חיפה שעשתה זאת מול עירוני טבריה ובכך השיגה ניצחון ראשון מזה הרבה זמן.