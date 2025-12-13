משפחת באואר מברכת על החלטת הקבינט שאישר הקמה והסדרה של 19 יישובים חדשים, ובהם נקודה לזכר בנם אפרים ז"ל.

החלטת הקבינט התקבלה על פי הצעת השרים בצלאל סמוטריץ' וישראל כ"ץ. ההחלטה כוללת בין היתר גם את היישובים גנים וכדים, שפונו מצפון השומרון במסגרת תכנית ההתנתקות לפני כעשרים שנה.

בין היישובים שאושרו נכללת גם נקודת היישוב "כוכב השחר צפון", הידועה בשם "נחלת אפרים". נקודה זו הוקמה בידי חבריו של אפרים ז"ל מתנועת נחלה.

משפחת באואר מסרה כי תחושת מסירות הנפש והעשייה מורגשת בשטח, והם חשים שפעולתם של אפרים ויוסף נמשכת גם כעת ומעוררת רחמי שמים וניסים. את דבריהם סיימו באמירה, "בבניינה של ארץ ישראל הם מוצאים נחמה".