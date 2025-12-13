לרגל חג החנוכה, להקת שיר חדש משיקה מחרוזת שירים מיוחדת בסגנונה הייחודי, המשלבת עיבודים עדכניים לשירי החג האהובים.

הקליפ פורסם השבוע וזכה בתוך ימים ספורים לאלפי צפיות. בין השירים שנכללים במחרוזת: "על הניסים", "יוונים יוונים", "ובאו זרים", "מעוז צור ישועתי" ו"מן המיצר".

ההפקה המוזיקלית בוצעה על ידי אריאל גמליאל והלהקה, כאשר ההקלטות התקיימו באולפן של גמליאל. בין חברי ההרכב המבצעים ניתן למצוא את אלרון זבטני, צבי שינברג, אברהם יצחק ימיני, בניה מדליון, אבישי ישר ואחרים.

חברי הלהקה קראו לקהל, "בין הדלקת נרות חנוכה לטיול משפחתי - תרימו ת'ווליום, תהיו מוכנים להרגיש את האש. ניפגש בשמחות!"