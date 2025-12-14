ד"ר עדי שוורץ, חוקר במכון משגב ומחבר שותף של הספר "מלחמת זכות השיבה", מזהה תפנית משמעותית ביחס של ארה"ב כלפי אונר"א - ומדגיש כי מדובר ברגע מדיני קריטי.

בראיון לערוץ 7 הוא מזכיר כי למרות שבישראל חוקקו חוקים נגד אונר"א - הרי שהארגון ממשיך לפעול בעזה, ברשות הפלסטינית ובמדינות ערביות.

האתגר הגדול בהקשר של אונר"א, לדעת שורץ, היא למנוע את חזרתו לעזה. "יש כוחות חזקים מאוד שהיו מאוד רוצים לחזור למה שהיה בשישה באוקטובר. מדובר כמובן על חמאס אבל גם על קטאר וטורקיה. אונר"א היא זו שעזרה לחמאס וחיונית לנרטיב הפלסטיני. היא מייצרת סביבה מאוד עוינת לישראל".

אלא שבארה"ב, בינתיים, ממשל טראמפ, שוקל להטיל סנקציות על הארגון ועל אישים הקשורים בו. "זו התפתחות מעולה. היכולת של הממשל בארצות הברית להטיל סנקציות היא כלי מאוד מאוד חזק. כמעט אין אף אחד שמסוגל לעמוד מול הסנקציות האלה. זו יכולה להיות עוד מכה חיונית ומאוד חשובה".

לשאלה האם ישראל יכולה להשפיע מעבר למבט מהצד הוא משיב בחיוב. "אנחנו חייבים מבחינה מדינית להילחם ולא לשבת מהצד". לדבריו, הימים הקרובים הם מהדרמטיים ביותר: טראמפ הודיע על רצונו להכריז על מועצת השלום עד סוף השנה או בראשית 2026, ו"ברור ששם הולך להיקבע העתיד של רצועת עזה".

לכן, הוא קובע, על ישראל להציב תנאים נוקשים: "כל מדינה שתומכת באונר"א, למשל, לא יכולה להשתתף בשיקום עזה. ישראל חייבת להציב תנאים". הוא מזכיר כי ישראל כבר החלה לדבר על "שצריך לשים סוף למעמד הפליטות", וטוען שכך יש לדרוש גם מהרשות הפלסטינית עצמה. "הרשות הפלסטינית מחויבת להודיע שאין יותר אונר"א מבחינתה. אם היא רוצה להמשיך לשתף איתם פעולה - שלא תיכנס לעזה".