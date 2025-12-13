החתונה בישיבת אורות שאול צילום: באדיבות המצלם

זוג חילוני מתל אביב, במקור מקיבוץ וממושב, ביקש לערוך טקס נישואין פשוט ומצומצם - אך מצא את עצמו במרכזו של אירוע מרגש במיוחד בלב בית מדרש פעיל בתל אביב.

הטקס התקיים בישיבת "אורות שאול" בעיר, לעת ערב, ביום רביעי האחרון, ביוזמת הרב יוגב כהן, אשר הופנה אל בני הזוג על ידי רבנות תל אביב.

"התחלתי במסע חיפושים למקום שישמח לארח חופה", סיפר הרב כהן, "וישיבת אורות שאול קפצה על ההזדמנות".

במהלך הטקס כובד ראש הישיבה הרב יובל שרלו בקריאת הכתובה, והר"מים של הישיבה בירכו בשבע הברכות. לדברי הרב כהן, "הזוג מאד מאד התרגש".

בני הזוג, אלעד ודניאל בר ניב, סיפרו לערוץ 7 על האירוע המרגש: "הטקס היה מאוד מאוד מרגש, הרבה יותר ממה שציפינו! אנחנו ממש ממש מודים לרב יוגב כהן ולישיבת אורות שאול בתל אביב על ההתגייסות וההירתמות לשמחה הפרטית שלנו שהפכה לשמחה כללית בעם ישראל".

הרב יוגב כהן, כיום מועמד בולט לרבנות העיר הוד השרון, כיהן בעבר כראש הישיבה התיכונית בהר ברכה וכרב קהילה בלונדון, מוסיף: "במהלך פגישה עם המועצה הדתית בתל אביב התבקשתי לסייע לזוג - ומשם התגלגל הכול".