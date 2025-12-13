האחים שנפצעו בירכו צילום: באדיבות המצלם

ביום חמישי בערב נערכה חתונתם של שלומציון פדרמן ואופק אבני, בטקס מרגש שהתקיים במעמד חברים ובני משפחה.

האירוע כונה "חופת הגבורה", בשל הרכב המשתתפים יוצא הדופן והרוח הלאומית שהובילה את המעמד.

את החופה הנחה איציק פס, אביה של שלהבת פס הי"ד, שהזמין את צביקה מור, לברך: "מכובד צביקה מור מי שבשנתיים האחרונות לימד אותנו מה זה אמונה שלמה".

כאשר צביקה מור - אביו של שורד השבי איתן מור - עלה לברך, שרו הנוכחים "ושבו בנים לגבולם". בדבריו קשר את החופה לרוח חג החנוכה: "משפחה אחת הצילה את עם ישראל, הקריבה ארבעה בנים ורק שמעון יצא חי מהמלחמה. רוצים לאחל שתהיו משפחה שמובילה את עם ישראל לכיוון הנכון בעזרת ה'. והנה אתם מתחתנים בזמן שעם ישראל מתנקה מכל מיני דברים שצריך להתנקות מהם".

בברכה השישית בירך ראש מועצת קריית ארבע חברון לשעבר, אליהו ליבמן - אביו של אליקים ליבמן הי"ד, שנפל בקרב ביום שבת, 7 באוקטובר. איציק פס הציגו באומרו: "אדם שמגלם מהי גבורה אמיתית, כבודה של ארץ ישראל - אליהו ליבמן מכובד בברכה שישית".

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר הוזמנו שלושת אחיה של הכלה - דוד, אלקנה ועילאי - כולם נפצעו במהלך הלחימה. "אחד בצפון, אחד היה בנובה, ואחד בעזה", אמר פס.

האחים - בניו של פעיל הימין נעם פדרמן - נפצעו בזירות שונות: דוד כלוחם בצפון, אלקנא כקב"ט באירוע הנורא בנובה, והשלישי, עילאי, לוחם די-9, נפצע בלחימה ברצועת עזה. עילאי עצמו בירך את הברכה האחרונה.