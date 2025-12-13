הפעם האחרונה שבני הרצליה רשמה רצף של חמישה ניצחונות רצופים הייתה בעונה שעברה לאחר שגברה על הפועל ירושלים באולמה הביתי, אולם היובל שבהרצליה בתוצאה צמודה 66:68 ועצרה לירושלמים את רצף הניצחונות הארוך שלהם שעמד על שבעה.

הערב (מוצאי שבת) שוב השיגה הרצליה ניצחון חמישי ברציפות בליגת העל שבכדורסל, שוב בזכות ניצחון ביתי צמוד על הפועל ירושלים, כשזה שנגמר בתוצאה 85:90 ושוב עצרה לירושלמים רצף ניצחונות, כזה שעמד הפעם על 11 בכל המסגרות.

ירושלים והרצליה הגיעו למשחק הערב ביניהן במסגרת המחזור ה-9 בליגת העל בכדורסל, כשלשתיהן רצף של ארבעה ניצחונות במסגרת הליגה.

לאחר שברבע גמר גביע ווינר סל ניצחה ירושלים ונעצרה רק עם הזכיה בטורניר קדם העונה, הערב הרצליה היא זו שנתנה את הטון כשהובילה במשך מרבית הזמן על האורחים מהבירה.

הרצליה, קבוצת ההתקפה הטובה בליגה עם 98.3 נקודות בממוצע, הייתה בלתי עצירה כשמעל כולם היה זה סטיוארט שקלע ללא הפסקה.

גם ההגנה הקשוחה של הקבוצה מהבירה, שסופגת הכי מעט נקודות בליגה עם ממוצע של 74.2 כאלה לערב, לא הצליחה לעצור את הכוכב הלוהט של הרצליה כשזו אמנם מחקה פער דו-ספרתי במהלך הרבע השלישי, אך המילה האחרונה הייתה של המארחים מהרצליה שפתחו ריצת 2:11 ואת הרבע האחרון ניצחו בתוצאה 13:26.

זה נגמר שוב עם ניצחון של הרצליה שמאריך עבורה את הרצף לחמישה ניצחונות ואילו עוצר את הירושלמים על 11 כאלה בכל המסגרות.