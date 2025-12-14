לפחות שני בני אדם נרצחו ותשעה נפצעו, בהם כמה באורח אנוש, באירוע ירי באוניברסיטת בראון, הממוקמת בעיר פרובידנס שבמדינת רוד איילנד שבארה"ב.

הרשויות הבהירו כי היורה טרם נתפס, על אף דיווחים קודמים כי נעצר חשוד בירי. רשויות החוק ברוד איילנד פרסמו סרטון שבו מופיע אדם החשוד במעורבות באירוע.

נשיאת אוניברסיטת בראון כריסטינה פקסון הודיעה כי שני הנרצחים הם סטודנטים.

ראש העיר פרובידנס, ברט סמיילי, אמר כי הירי התרחש בבניין שבו נמצאים בית הספר להנדסה והמחלקה לפיזיקה של האוניברסיטה.

ברשת NBC דווח כי סוכנים מהרשות לאכיפת נושאי האלכוהול, הטבק, הנשק וחומרי הנפץ (ATF) הגיעו לזירה. ה-FBI מסייע אף הוא בחקירת התקרית.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לכתבים כי הוא התעדכן בפרטי הירי הקטלני.

"איזה דבר נורא. כל מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע זה להתפלל עבור הקורבנות", אמר הנשיא.

נכון לשעה 04:00 שעון ישראל, למעלה משלוש שעות מאז תחילת אירוע הירי, הסטודנטים עדיין נצורים.

פקסון פנתה לתלמידים וכתבה: "האירוע עדיין פעיל ואנחנו עדיין במצב סגר, ידוע לנו כי זה מקור לפחד וחרדה - אך חשוב שכולם יישארו במקומם מאחורי דלתות נעולות".

אוניברסיטת בראון היא מוסד פרטי שבו לומדים כ-7,300 סטודנטים לתואר ראשון ויותר מ-3,000 סטודנטים לתארים מתקדמים.