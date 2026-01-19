הסופר רן ובר מתארח באולפן ערוץ 7 לשיחה עם היועץ והמאמן אריה אקרמן ומסביר את מטרתו המרכזית בספרים שהוא מוציא.

"אני רוצה להביא אור לעולם. מצד אחד זה כל כך פשוט ומצד שני זה המון עבודה. זו עבודת חיים לתקן את המידות שלך, להיות אמיתי, לבוא לאשתך במקומות שאתה עושה פשלות ולהודות בהן".

אקרמן העלה אל שולחן הדיונים מושג טעון: הקמצנות הגברית ככלי לשליטה. ובר מחזק את הדברים ונזכר בימיו בעולם הסטארט-אפ, שם פגש משקיעים שהשתמשו בשתיקה ובטלפון ככלי לייבוש והקטנה של הצד השני.

אחד הרגעים המכוננים בשיחה היה סיפורו האישי של אקרמן על קניית תכשיט לאשתו. הוא מתאר את המצווה לשמח את האישה ברגלים כצינור של שפע, אך מודה שבזמן אמת, המידות הרעות מנסות לעצור את הנתינה. ובר טוען כי הבעיה המרכזית בזוגיות היא חוסר ידיעה. גברים רבים פשוט לא יודעים שיש דרך אחרת לחיות. "הוא רואה את אבא שלו, את הדוד שלו, הוא לא יודע שיש צורה אחרת", מסביר ובר.

אחד הדימויים החזקים שעלו בשיחה הוא הלב הגברי המוגן בשכפ"צים. "גבר צריך ללמוד להרפות ולפתוח את השכבות, למרות שזה כואב", אומר ובר. הוא מסביר שאם אתה סוגר את עצמך בפני כאב, השפלה או ביזיון, אתה סוגר את עצמך גם בפני אהבה ושמחה. "אז בן אדם חי מציאות רגשית מאוד דקה ושטחית, והוא לא מבין למה אשתו בוכה".

השניים מסכמים כי הבית הוא זירה של ריפוי ותיקון וכי הדרך לזוגיות טובה עוברת דרך עבודה עצמית קשה.