תא"ל במיל' משה (מוסא) פלד, חבר בית השיטה, איש ההתיישבות העובדת, מתייחס בראיון לערוץ 7 לקמפיין האגרסיבי נגד רפורמת החלב אותה מוביל שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'.

את דבריו פותח פלד בהבהרה כשהוא מציין "אני אמנם קיבוצניק, אבל מעולם לא הייתי רפתן. הייתי איש גידולי שדה. יחד עם זאת, אני רואה את הקמפיין הזה כמו כל הקמפיינים של ציבור שמרגיש שמזיזים לו את הגבינה. ההזזה הזו היא חשובה ונכונה, היא מאבק שחייב להיות תמידי נגד המונופולים הגדולים וחוסר היעילות".

פלד מזכיר כי קריאות מחאה נגד שינויים בענף הרפתות נשמעו גם לפני 15-20 שנה מול הרפורמה לאיכות הסביבה ברפתות. "גם אז אמרו שהרפתות מתחסלות ולא יהיה חלב ולא יהיו פרות בארץ, והנה הרפתות התייעלו והתאחדו כי לא כל רפת יכול להשקיע במתקני איכות סביבה".

לטעמו הדברים דומים מאוד. "מישהו בא להזיז את הגבינה של הוותיקים, והם לא יכולים לקבל את זה בקלות ולכן הם מתנגדים". פלד קובע שוב כי המהלך נחוץ והכרחי לנוכח המונופולים הנוגעים לא רק לסוגיית החלב אלא לתעשייה השלמה שסביב החלב ותוצריו. "יש כאן מונופולים ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', נכנס נכון לעניין הזה", הוא אומר ומשווה את המהלכים בהם נוקט השר סמוטריץ' למהלכים שביצע בשעתו רפול המנוח כשר חקלאות מול מועצות ייצור כאלה ואחרות.

"דברים משתנים וצריך לעקוב ולדאוג שהם לא רק מתחזקים לעצמם, אלא גם מתייעלים לטובת הציבור ואני סבור ששר האוצר נוהג נכון. זה רק יביא טוב לענף החלב. לא לחיסולו אלא לחיזוקו". לשאלתנו אם מדובר במאבקן של אליטות החוששות מכך שהשטיח נשמט מתחת לרגליהן, הוא מצדד בהגדרת המונח 'אליטות' ובהתייחס לחשש המובא בשם רפתנים לסגירת הענף בישראל לטובת מקורות בחו"ל, משוכנע פלד: "זה לא ייסגר. זה רק יתייעל ויהיה טוב יותר. הפרה הישראלית תמשיך להניב חלב. גם בייצור גם בשיווק וגם בהגעה של החלב לציבור תהיה התייעלות ואין לי ספק שתהיה הוזלה".

"אני לא נבהל מקמפיין הגעוואלד שענף הרפת מתחסל, אני לא מקבל את זה בשום פנים ואופן. זה מאבק שצריך לנהל אותו בחוכמה. אם אפשר לשתף את החקלאים מה טוב, אבל חקלאים אף פעם לא ביחד. הם נלחמים זה בזה", הוא אומר ומסכים גם לתחושה שרבים מהחקלאים אינם מצדדים בגלוי ברפורמות מאחד וגם הם עצמם תלויים במונופולים הגדולים השולטים בשוק. "זה לא רק החלב. זה גם המזון לרפתות, מכוני התערובת ומגדלי המזון וכו', כולם מונופולים גדולים שיש בהם הרבה כסף ויש להם הרבה שליטה, ואני שמח ששר האוצר לא נבהל והולך נחוש כשהכול למען הציבור".

"אלה גופים חזקים, והם מבינים שמישהו הולך להזיז להם את הגבינה, ואת הגבינה הזו צריך להזיז, לבדוק ולייעל ולשפר", אומר פלד ומשווה את הדברים גם לרפורמות אחרות כמו רפורמת המשפט. "גם שם צריך להזיז את הגבינה אבל הם נלחמים. זה מאוד דומה. כל רפורמה מבהילה את הוותיקים שנהנים מהגוף הקודם. הם מתעוררים למאבק, אבל אני סומך על סמוטריץ'. הוא איש פיקח שיודע ללמוד ולקבל החלטות נכונות".