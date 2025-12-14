הרב יוסף צבי רימון, רבה של גוש עציון וראש עמותת "סולמות", בוחר להביט למציאות של השנתיים האחרונות בעיניים דומעות אך פקוחות לרווחה - ולראות בה משהו אחר לגמרי.

במסמך חדש שהוא מפרסם, "מגילת התקומה", מניח הרב רימון תשתית רעיונית חדשה לתפיסת המלחמה, כזו שמבקשת להרים את הראש מעל המהדורות השוטפות ולראות את התמונה המלאה המתהווה לנגד עינינו ואת המגע האלוקי בכל המהלך.

בראיון לערוץ 7 מסביר הרב רימון מדוע החליט לכתוב את המגילה. "יש קושי. אני מלווה אלמנות ויתומים מהמלחמה, נמצא בקשר עם הפצועים, עם משפחות חטופים ועם משפחות השכול. את הכאב אני מרגיש".

אולם, דווקא מתוך ההיכרות האינטימית הזו עם השכול, הרב רימון מזהה סכנה קיומית בהתמכרות לכאב ובהתעלמות מהתמונה הגדולה. הוא טוען כי הראייה הצרה, המתמקדת רק באובדן ובטרגדיה, היא לא רק שגויה אסטרטגית, אלא מהווה כשל מוסרי ואמוני עמוק. "מי שלא רואה את הגודל לא יכול להתמודד עם הכאב", הוא קובע נחרצות. "ואני רואה שיש יותר מדי אנשים שרואים רק את הכאב. היו כאן ניסים גלויים, ראינו את יד ה'. לא לראות את כל המהלך הזה זו כפיות טובה כלפי הקב"ה, כלפי כל אותם חיילים שנלחמו, כלפי נשות הלוחמים, המשפחות שלהם וכמובן כלפי כל ההרוגים והפצועים במלחמה".

לתפיסתו של הרב רימון, מה שמתחולל כעת במדינת ישראל ובמזרח התיכון אינו עוד סבב לחימה, אלא אירוע בקנה מידה היסטורי שניתן להבינו רק במונחים מקראיים. "קרו כאן דברים בסדר גודל תנ"כי שלא ראינו מאז יציאת מצרים", הוא מדגיש. המטרה של "מגילת התקומה" היא להעניק לאנשים את המשקפיים לראות את המציאות הזו. "חשוב לי שאנשים יבינו את גודל האירוע. זה לא מבטל את הכאב".

הרב מעיד כי הציבור צמא למסר הזה. מספר על אישה שהייתה מרותקת למיטתה בדיכאון עמוק במשך חודשים עקב המצב: "שיתפתי אותה במשך שעה ארוכה בדברים האלה. היא כתבה לי אחרי זה 'שינית את כל חיי'. היא התחילה לצאת החוצה, לחיות חיים נורמליים".

המסמך עצמו, בנוי כרצף המוביל לניסיון של הבנת השגחה עליונה. הרב רימון מסביר כי המגילה מורכבת משמונה פרקים, כשהרעיון המרכזי הוא ראיית התהליך השלם, הפאזל האלוקי. "מגילת אסתר לימדה אותנו, שצריך לא רק לראות את הנס, אלא לראות את כל התהליך. לראות את הפאזל. רק כשאתה מחבר את כל החלקים - ניתן לחזות ביד ה'".

הראייה הזו, טוען הרב, חושפת שילוב כוחות אדיר בין המאמץ האנושי, הצבאי והאזרחי, לבין הסיוע האלוקי. "כשיש שילוב של עם ישראל, של החיילים והטייסים והמוסד והקדוש ברוך הוא, מתרחש תהליך גאולתנו".

בעיניו, תודעת הניצחון היא קריטית לא רק ברמה הרוחנית אלא גם ברמה הביטחונית-אסטרטגית. "אם אנשים מרגישים שלא ניצחנו במלחמה זו בעיה. כשאתה משדר הפסד, אתה מזמין את המלחמה הבאה. אנחנו צריכים לשדר ניצחון". מכאן מגיעה קריאתו הדרמטית לשינוי הסלוגן הלאומי: "ולכן אני מציע לשנות את הסלוגן שהיה במלחמה, 'ביחד ננצח' שמעתה יהיה 'ביחד ניצחנו'".

אחד החלקים המטלטלים ביותר בדבריו של הרב רימון נוגע לשאלת האמונה ושאלת "איפה אלוקים היה בשבעה באוקטובר". הרב הופך את הקערה על פיה ומציע התבוננות נוקבת אל תוך החברה הישראלית פנימה. "אם אנשים שואלים איפה אלוקים היה בשבעה באוקטובר, אתה קורא את החוברת ושואל את עצמך איפה אנחנו היינו בשבעה באוקטובר. היינו מפוצלים, בקרע. אנשי הביטחון יכולים להגיד בצורה ברורה שהמלחמה פרצה כשאויבינו זיהו שאנחנו לא מאוחדים".

"באותו יום, בשמחת תורה, עם ישראל נהיה מאוחד. מאותו רגע אנחנו רואים ניסים גדולים שאף אחד לא דמיין אותם. מישהו האמין שנחסל את חיזבאללה? את קריסת הצבא הסורי? מישהו היה מאמין אם היינו אומרים לו שתוך 12 ימים ננצח את איראן? אחרי הפירוד הגדול - חזרו האחדות והאמונה", מדגיש הרב רימון ומזכיר שאיש לא האמין שכמעט כל החטופים יחזרו. הוא רואה בנחישות הישראלית להילחם על החטופים עדות לרוח הגדולה של העם.

בסופו של דבר, המסר של הרב רימון ב"מגילת התקומה" הוא להביט במציאות במבט הנכון, להבין את המהלך האלוקי שהתרחש וכיצד ידו של הקב"ה הובילה את עם ישראל, מתוך ניסים גלויים, למקום טוב בהרבה.