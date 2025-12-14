גופה אותרה אחר הצהריים (ראשון) בנחל הירקון, במסגרת חיפושים נרחבים אחר הנעדר אליהו אבא שאול, צעיר כבן 19 מבני ברק.

אבא שאול נראה לאחרונה ביום רביעי, ומאז נמשכו אחריו חיפושים אינטנסיביים.

את הגופה איתרו מתנדבי זק"א במסגרת פעילות מתואמת עם משטרת ישראל ויחידת להב"ה של כבאות והצלה, שהתבצעה באזור נחל הירקון וסביבתו.

נכון לעכשיו, במשטרה בודקים את זהותה של הגופה, ועדיין לא נמסרה הודעה רשמית בדבר זיהויה.

ביום חמישי בערב אותרו בגדיו של אבא שאול, לצד אופניים חשמליים, סמוך לנחל הירקון מכיוון רחוב רוקח ברמת גן - דבר שהוביל למיקוד מאמצי החיפוש באזור.

הבוקר התקיימה הערכת מצב מחודשת של המשטרה בראשות מפקד מרחב דן, ניצב משנה אלעד קליין, יחד עם כלל הגורמים הפועלים בשטח.