תושב ירושלים נעצר אמש (מוצאי שבת) בחשד שתקף אדם ששאל אותו על שריפת חפצים במרפסת דירתו ברחוב שמואל הנביא במרכז העיר.

בית המשפט הורה הבוקר על הארכת מעצרו למשך יממה נוספת להשלמת החקירה ולבדיקה רפואית.

על פי ממצאי החקירה, עובר אורח ראה את החשוד מצית אש למה שנראה כספרי קודש במרפסתו ופנה אליו בשאלה.

החשוד יצא מביתו חמוש בסכין ורדף אחרי האיש תוך איומים בפגיעה פיזית. שוטרי תחנת לב הבירה שהוגעלו זמן קצר לאחר מכן עצרו את החשוד ולקחו אותו לחקירה.

במהלך איסוף העדויות התברר כי החשוד מפגין לכאורה התנהגות אלימה חוזרת. יום קודם לכן הגיע לישיבה באזור כשבידיו כלי משחית וגרם לנזקים. תושבי השכונה העידו על מקרים נוספים שבהם איים והטיל פחד על הסובבים אותו.

בדיון בבית המשפט נעתרו השופטים באופן חלקי לבקשת התביעה והאריכו את מעצר החשוד עד מחר. המשטרה פרסמה תיעוד של הסכין שבו השתמש החשוד באיומיו.