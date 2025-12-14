משרד הבריאות מפרסם הבהרה לצרכנים בעקבות עדכון מחברת תנובה, לפיו חלה טעות דפוס נקודתית ברישום תאריך התפוגה על גבי מוצר המעדן YOLO שוקולד מריר.

על פי ההודעה, המוצר (ברקוד 7290014761063) סומן בטעות בתאריך לשימוש עד 17/12/26, כאשר התאריך הנכון הוא 17/12/25. מדובר בטעות תווית בלבד, והמוצר תקין ובטוח לשימוש עד למועד התקין שצוין.

תנובה מסרה כי הטעות חלה רק במוצר זה ובתאריך האמור. החברה עדכנה את שירות המזון במשרד הבריאות ופועלת בהתאם להנחיותיו.

נמסר כי צרכנים שמחזיקים במוצר מהאצווה האמורה מוזמנים לפנות לשירות הצרכנים של תנובה לצורך בירור נוסף או קבלת שובר זיכוי.