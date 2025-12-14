יוסף חיים אוחנה: הנר הראשון של חנוכה ששמר את הכוחות בשבי דוברות בית הנשיא

לרגל חג החנוכה נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, קיימו סדרת מפגשים מרגשים עם שמונה דמויות מעוררות השראה מהחברה הישראלית, בסימן "מגבירים את האור".

כל אחד מהמפגשים הסתיים בהדלקת נר חנוכה כסמל לאור, לתקווה ולחוסנה של החברה הישראלית.

את הנר הראשון הדליק שורד השבי יוסף חיים אוחנה שסיפר "בחנוכה שעבר ידענו שמגיע הנר ראשון, ושם, במנהרה בפינה חשוכה, החלטתי שאני רוצה להזכיר לעצמי, שחנוכה זה חג של ניסים, ולהזכיר לעצמי שניסים קורים"

במהלך המפגשים התקיימו שיחות פתוחות ואישיות בין נשיא המדינה ורעייתו לבין המשתתפים, שעסקו בהתמודדות עם אירועי השנתיים האחרונות, ברגעי השבר והכאב, אך גם בכוחות שנולדו מתוכם.

נשיא המדינה יצחק הרצוג: "בחג החנוכה אנו מתכנסים סביב אור קטן שמזכיר לנו את כוחה של הרוח. זכיתי לפגוש אזרחיות ואזרחים שבמעשיהם, באומץ לבם וביכולת שלהם לבחור בתקווה - מגבירים אור עבור כולנו. כל אחד מהסיפורים אליהם מיכל ואני נחשפנו הוא עולם ומלואו, אך יחד הם מספרים את סיפורה של החברה הישראלית כולה: חברה מגוונת, כואבת, אך חזקה, ומאוחדת. דווקא ברגעים הקשים ביותר מתגלה היכולת שלנו להושיט יד זה לזו ולבחור בחיים. מי ייתן ונזכה כולנו להוסיף אור, כל אחד במקומו, ולהאיר את הדרך לעתיד של תקווה, ריפוי ואחדות".