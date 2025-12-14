"מחיים ומפריחים את הנגב": נתניהו הניח אבן פינה לשכונה בדימונה עומר מירון, לע"מ; סטילס: עמוס בן גרשום

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה השתתפו היום (ראשון) בטקס הנחת אבן פינה לשכונה החדשה בדימונה, אשר נקראת על שמו של סא"ל יוני נתניהו ז"ל, אחיו של ראש הממשלה.

בטקס השתתפו גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר השיכון והבינוי חיים כץ וראש עיריית דימונה, בני ביטון.

במהלך דבריו בטקס, הדגיש ראש הממשלה נתניהו את המשמעות ההיסטורית של האירוע: "מה שרואים פה זה קרב על כל דירה. אם פעם רצו לעזוב את הנגב, עכשיו רוצים לבוא אליו. אנחנו מחיים את הנגב, מפריחים את הנגב, בונים את הנגב, ולא רק את המקום הזה".

נתניהו שיבח את ההתפתחות המהירה של אזור הנגב ואת ההשקעה בשכונות חדשות ובתשתיות טובות. "תמיד הייתה לי שאלה איך יכול להיות שאנחנו מצופפים את הכל בגוש דן, בחדרה-גדרה, ועיקר השטח של המדינה, זה עיקר השטח של הנגב, לא בונים כאן במחירים סבירים, עם תשתיות טובות", אמר, והוסיף: "לא יכול להיות, ולכן עשינו את זה".

שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, הוסיף "הסכם הגג בדימונה, הוא ההסכם ה-11 שנחתם מכניסתי לתפקיד. מדובר במהלך שיחזק באופן משמעותי את העיר לשנים קדימה ובשורה לנגב כולו. ההשקעה הנרחבת בתשתיות, מוסדות ציבור ושכונות חדשות, תאפשר את שילוש העיר ותמקם את דימונה כעוגן מרכזי בצמיחת הדרום, תוך שיפור איכות החיים של התושבים, החדשים והוותיקים כאחד."

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכם "הסכם הגג בדימונה הוא ציונות במובן העמוק והמעשי ביותר שלה. אנחנו מחזקים את הנגב ובונים עתיד למדינת ישראל מחוץ לגוש דן. אנחנו לא מדברים בסיסמאות אלא בבנייה, בתשתיות, בתעסוקה ובקהילה. דימונה הפכה בשנים האחרונות לעוגן לאומי של צמיחה והיום, עם ההשקעה האדירה שאנחנו מביאים לעיר הזו, היא תגיע לפסגות חדשות. דימונה זכתה במנהיגות יוצאת מן הכלל בהובלת ראש העיר בני ביטון. אני מלא אמון בראש העיר, בתושבי העיר ובחזון של נגב חזק, מחובר ומוביל את מדינת ישראל קדימה".