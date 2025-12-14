ריקודים במרכז הרב צילום: באדיבות המצלם הערב (א'), לרגל הדלקת הנר הראשון של חנוכה, התקיימו טקסים מרגשים וחגיגות סוחפות במוסדות תורניים ציוניים ברחבי הארץ - מישיבות תיכוניות ועד ישיבות הסדר וישיבות גבוהות. בישיבת שבי שומרון, הדליק את הנרות ראש הישיבה הרב יהושע שמידט, באירוע חגיגי בליווי שירה ודברי תורה, בהשתתפות התלמידים ואנשי הצוות. ישיבת עכו רוקדת צילום: באדיבות המצלם בישיבה התיכונית חספין, נערכה הדלקה מרוממת בפנימיות, שלאחריה רקדו התלמידים בשמחת מצווה בשטח הפנימי של הישיבה. בישיבת הגולן, פתחו את מעמד ההדלקה בניגון "ויהי נועם", שתרם לאווירה רוחנית ועמוקה רגע לפני הברכות. תלמידי שדרות שרים חשוף צילום: באדיבות המצלם בישיבת ירוחם, שרו התלמידים את "אשרינו" ברחבת הפנימיות, בשירה משותפת ומלאת התלהבות. בישיבת ההסדר עכו, נערכו ריקודים סוחפים לשיר "והראנו", באווירה חמה ומלאת שמחת חג. ישיבת הגולן בניגון 'ויהי נועם' צילום: באדיבות המצלם בישיבת הכותל, שרו את "חשוף זרוע קודשך" בלחן של "להתענג בתענוגים" משבת קודש, בעיבוד מיוחד שהעניק להדלקה נופך מרגש ועמוק. תלמידי ישיבת ירוחם רוקדים ליד הפנימיות צילום: באדיבות המצלם בישיבת מרכז הרב, התקיימה הרקדה ברחבת הישיבה מיד לאחר ההדלקה, כשברקע שרו התלמידים את "זמרו לה' חסידיו", בשירה סוחפת ובריקודים שהתפשטו סביב מתחם הישיבה. הרב שמידט מדליק נר ראשון צילום: באדיבות המצלם בישיבת שדרות, שרו מאות תלמידים את "חשוף זרוע קודשך" בעוצמה ובהתרגשות רבה, באווירה מיוחדת של תפילה ושירה שהתמזגו יחד לרגל פתיחת ימי החנוכה. בכל הישיבות שולבו הדלקת הנרות עם שירה, דברי תורה וריקודים - והאווירה המשותפת ביטאה את אחדות החג והאור שהתפשט בלב עולם התורה הציוני. ישיבה תיכונית חיספין ח.כ

