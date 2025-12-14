סרן א' מפעיל כלי טיס מאויש מרחוק מספר כיצד חיסל את מספר 2 בארגון הטרור הרצחני חמאס ראאד סעאד.

"כבר שלוש פעמים הוא היה על הכוונת שלי אבל לא כדי להוציא את החיסול לפועל, אלא במטרה לאיסוף מודיעין", תיאר א' בראיון ל"וואלה".

הוא ציין כי החיסול לא היה מתוכנן. "הפנו אותנו מהאוויר בזמן שאנחנו מסייעים לחטיבה 900 בדרום הרצועה. משם הגענו לסיכול של ראאד סעאד. את השטח אנחנו מכירים טוב בגלל הפעילות שלנו בשנתיים האחרונות. היה חלון הזדמנויות מאוד קצר ומזג אוויר שהופך את הדברים ליותר מאתגרים".

לדבריו "בפן המקצועי זה לא היה שונה מסיכול של מחבל זוטר עד המחבל הכי בכיר, אבל כשנכנס כאן שיקול של בכיר אז הדם חם. אתה יותר חד. אתה מרגיש אחרת. זו היתה זכות גדולה. עוד צעד קטן בדרך לסגירת מעגל. עושים מה שאפשר נגד האנשים שמגיע להם לא להיות איתנו. אנשים רעים. צריך לזכור את הלמה. לזכור מה הם עשו. זו זכות גדולה שלקחנו חלק".