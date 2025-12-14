ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, פרסם הערב הודעת גינוי לפיגוע הקשה שאירע בקהילה היהודית בסידני, אוסטרליה, במהלך חגיגת תחילת חג החנוכה.

בהודעה הרשמית ציין קרני כי הוא "מזועזע מהתקפת הטרור האנטישמית שגבתה היום את חייהם של 11 אנשים באירוע חנוכה בחוף בונדי באוסטרליה".

לדבריו, "קנדה עומדת לימין תושבי אוסטרליה והעם היהודי בכל מקום הימצאו, בצער ובנחישות לעולם לא להיכנע לטרור, לאלימות, לשנאה ולהפחדה".

עוד הוסיף קרני, "חנוכה הוא עת לאור בחשיכה ותזכורת ליכולת העמידה של העם היהודי. כולנו נתמוך ונחזק את העמידה האיתנה הזו כדי להגן על הקהילות היהודיות אצלנו, ולהבטיח שכל התושבים יוכלו לשגשג בכל היבט של החברה".

בתוך כך, מפקד משטרת טורונטו מסר כי המשטרה תגביר את נוכחותה סביב הקהילה היהודית בעיר במהלך חג החנוכה. לדבריו, אף שאין מידע על קשר ישיר בין הפיגוע בסידני לטורונטו, יוגברו האבטחה והסיורים סביב בתי כנסת, מוסדות חינוך ואתרים קהילתיים.