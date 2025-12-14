"אתם המכבים החדשים": שר הביטחון הדליק נר ראשון עם פצועי צה"ל אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ הדליק הערב (ראשון) נר ראשון של חג החנוכה במחלקת השיקום בבית החולים שיבא תל השומר, יחד עם פצועי צה"ל.

במהלך הביקור, הדגיש שר הביטחון את משמעות המקום ואת הצורך לחגוג את חג החנוכה דווקא עם הלוחמים והלוחמות ששילמו מחיר כבד למען ביטחון המדינה.

כ"ץ שיבח את הפצועים על גבורתם ונחישותם, ואמר: "אתם המכבים החדשים, אתם אלה שנותנים לעם הזה את הכוח להמשיך להילחם כדי להביא את ביטחון המדינה לכל אזרחית ואזרח במדינת ישראל."

השר כ"ץ, שהגיע עם קצינת משא"ן ראשית, תת-אלוף עדנה איליה, ד"ר אורן ברזל, מנהלת מחלקת שיקום אורתופדי בשיבא, ורב המרכז הרפואי שיבא, חיזק את הפצועים ואת בני משפחותיהם. הוא הביע את הערכתו הרבה למורל הגבוה ולכוחם של הלוחמים והלוחמות, והדגיש את מחויבותה המלאה של מערכת הביטחון להמשך טיפול ושיקום עד להחלמה המרבית.

במהלך דבריו, כ"ץ הבטיח כי כל מערכת הביטחון וצה"ל יהיו לצד הפצועים לאורך כל הדרך, בהתמודדותם עם אתגרי השיקום והחזרה לחיים רגילים. "אני יודע שרבים מכם נמצאים במלחמה על השיקום, על החזרה לפעילות, ואני מבטיח לכם שאנו נהיה אתכם כל הזמן", סיכם השר.