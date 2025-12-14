הרמטכ"ל, אייל זמיר, קיים היום (ראשון) הערכת מצב באוגדה 91, יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד האוגדה, תא"ל יובל גז, ומפקדים נוספים.

לאחר מכן הדליק הרמטכ"ל נר ראשון של חנוכה עם כוחות האוגדה. הוא הרמטכ"ל שוחח עם המפקדים בסדיר ובמילואים, והדגיש את חשיבות ההגנה על התושבים.

"לא ניתן לאויב להתעצם ונגיב על כל הפרה - דפוס הפעולה שלנו ברור. אתמול חיסלנו את ראאד סעד, מבכירי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שהוביל וביצע פעולות טרור במשך יותר משלושים שנה והיה מאדריכלי מתקפת השבעה באוקטובר", אמר זמיר והוסיף "מעורבותו בניסיונות השיקום וההתעצמות של חמאס היוו הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. תוך פרק זמן קצר חיסלנו את רמטכ"ל חיזבאללה ואת ראש מטה הייצור של חמאס - לא ניתן לאויב להתעצם ונגיב על כל הפרה של ההסכם. המדיניות שלנו ברורה, בכל הגזרות וגם פה בלבנון - נמשיך לפעול ולסכל איומים בהתהוותם".

"לא נאפשר לארגוני פרוקסי ולצבאות טרור להתבסס בגבולותינו - נפעל לסכלם מבעוד מועד. כוחות צה"ל נמצאים בהגנה מלפנים ופרוסים בנקודות שולטות. כוחותינו מייצרים קווי ביטחון בכלל הזירות, בלבנון, בסוריה ובעזה, ההימצאות שלנו בנקודות אלו מאפשרת הגנה טובה יותר לתושבינו לצד חופש פעולה לכוחות. גם בגבול לבנון אנחנו מהווים חיץ בין האויב לבין היישובים - מגנים מלפנים על-פי העיקרון אותו קבענו", סיכם הרמטכ"ל.