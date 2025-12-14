יו"ר ש"ס אריה דרעי דרש נוכחות משמעותית של חברי קואליציה, ובמיוחד חברי הכנסת של הליכוד, בדיוני חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

בכאן חדשות דווח כי דרעי סבור כי נוכחותם של חברי הקואליציה תעזור לחזק את התמיכה בחוק, במיוחד לאור ההתנגדות הגוברת ממנו, בפרט בקרב חברי הכנסת שאינם שייכים למגזר החרדי.

גורם בוועדה סיפר כי רוב חברי הקואליציה שאינם חרדים מעדיפים להימנע מהשתתפות בדיונים על חוק הגיוס, מחשש שהדבר "ילכלך" את מעמדם הפוליטי. למעשה, יש תחושה בקרב חלקם כי מדובר בנושא רגיש, שגורם להם להימנע מלהתייצב בדיונים.

לפני שבועיים פורסם כי ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם חברי הכנסת מיהדות התורה על מנת לקדם את חוק הגיוס, ובמקביל, נפגש עם השר אופיר סופר מהציונות הדתית, שהצהיר כי יתנגד לחוק. פגישות אלו מגיעות לאחר תקופה ארוכה בה שמר ראש הממשלה על פרופיל נמוך בנושא החוק.

נתניהו הדגיש בפני חברי הכנסת כי "בחירות בעיתוי הזה יהיו טעות", והוסיף: "את חוק הגיוס צריך להסביר לציבור, ואני מאמין שלא יהיו יותר מ-2 או 3 מתנגדים מהקואליציה בסופו של דבר".