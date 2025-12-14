הרב דרור אריה, ר"מ בישיבת שדרות, מגיב לראשונה בשיחה עם ערוץ 7 לעימות שזכה לתהודה רחבה - פאנל סגור שבו השתתף יחד עם סא"ל (מיל') אופיר כורזים, שהצטרף בעבר לקמפיין הסרבנות במהלך מחאת הרפורמה המשפטית ובהמשך הביע חרטה על מעשיו.

בשיחה עם ערוץ 7 אמר הרב אריה, "שמחתי מאוד שצעקותי אל ליבו הטהור של אופיר החזירו את הבעירה שבלב להיות חייל נאמן לאומה. מצדיע לו"

עוד הוסיף, "במקום שבעלי תשובה עומדים - אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. מקווה מאוד שעוד רבים אחרים יבואו בעקבותיו".

דבריו מגיעים לאחר שביום קודם לכן נחשף בריאיון לערוץ i24NEWS כי כורזים עדיין מתמודד עם תחושות קשות בעקבות אותו מפגש: "הייתי שם המום, הייתי בכאלה ייסורים. הרגשתי שמגיע לי שצעקו עלי".