בטקס מרגש שנערך היום (ראשון) בגבעת המנזר הרוסי בגוש עציון, נחנך ונפתח לראשונה לקהל האתר המיוחס לקבורת אלעזר המכבי, מהאתרים החשמונאיים הייחודיים והמרשימים שנחשפו באזור.

במהלך האירוע הוסר הלוט מעל אחוזת קבר מרשימה מתקופת הבית השני, הכוללת מערכת קבורה חצובה בסלע ומקווה טהרה גדול, שנחשפו ושומרו במסגרת עבודות הפיתוח הארוכות. את הפרויקט הובילו יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, משרד המורשת ובשיתוף המועצה האזורית גוש עציון, ובמהלך הטקס הוצבו שלטי הסבר חדשים המסמנים את פתיחת האתר לציבור ואת הנגשתו כמוקד מורשת מרכזי באזור.

במרגלות הגבעה נחשפה מערכת קבורה חשמונאית נדירה לצד מקווה טהרה גדול מתקופת הבית השני, המלמדים על חשיבותו הקדומה של המקום. על ראש הגבעה השתמרו שרידי אכסניית הצליינים הרוסית שהוקמה בראשית המאה ה־20, לצד שרידי כנסייה ביזנטית ותחנת מיל רומית. במהלך הדורות מילאה הגבעה תפקיד אסטרטגי מרכזי, ובמלחמת העצמאות התחולל בה קרב קשה שבו נפלו 19 לוחמים, בהם מפקד הגוש משה (מוש) זילברשמידט ז"ל.

הגבעה כולה מהווה פסיפס נדיר של תקופות ותרבויות: מימי הבית הראשון והתקופה החשמונאית, דרך הדרך הרומית והכנסייה הביזנטית, ועד למנזר הרוסי ואתרי הקרבות של תש"ח. שילוב הממצאים במקום אחד מעניק הצצה ייחודית לרצף ההיסטורי של האזור. עבודות החשיפה, השימור והפיתוח שביצעו המנהל האזרחי, משרד המורשת והמועצה האזורית גוש עציון מאפשרות כעת לציבור ליהנות מאתר משוקם, מוסבר ונגיש, שימשיך להתפתח ולהיחשף גם בשנים הבאות.

שר המורשת, עמיחי אליהו, מסר: "בנר הראשון של חנוכה אנחנו מדליקים אור בגוש עציון ומתאבלים על אחינו שנרצחו באוסטרליה בעת הדלקת הנרות. המכבים לחמו על הזכות להיות יהודים, והעם שלנו ממשיך את המאבק הזה בכל דור. פתיחת האתר המיוחס לאלעזר המכבי היא מעשה של חיזוק זהות והעמקת שורשים. כשיהודים בגלות מותקפים על כך שהם מדליקים נרות, המשימה שלנו כאן היא להדליק נרות ולבנות מבצרי זהות שלא ניתן לכבות. כל אתר מורשת שאנחנו חושפים הוא ניצחון נוסף במלחמה הארוכה על הישרדותנו כעם".

סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך ציינה כי "יש רגעים בהסטוריה שהכל מתחבר, העבר וההווה, האדמה והרוח. בנר ראשון של חנוכה אנו עומדים מול עדות אילמת אך מרעישה לימי החשמונאים. המכבים לא חיפשו נוחות, הם חיו במערות, הם היו פרוסים בשטח, בגבעות הטרשים, נרדפים אחרי מי שינסה לעקור אותם. אם תרצו- המכבים היו הנוער החלוץ של ימינו, הגיבורים במרחב, בגבעות ובחוות. זה בדיוק אותו ניגון שאנחנו שומעים היום. כשם שניצחו אבותינו את החושך ע"י דבקות באמת ואדמה, כך ננצח גם אנחנו ונאיר את הארץ כולה".

ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל, הוסיף "מגיל צעיר אני מכיר את המקום המיוחד הזה והוא תמיד סקרן אותי. למרות שהוא היה בתוך החטמ"ר והיה קשה להיכנס למקום, היינו מגיעים לשם. אני שמח שהיה לנו במועצה את הזכות ביחד עם קמ"ט ארכיאולוגיה לחפור את המתחם ולחשוף את האתר המדהים הזה. זהו למעשה המקום היחיד בארץ, חוץ מירושלים, שיש בו קברים חקוקים בסלע מתקופת בית שני. אני בטוח שהמקום יהפוך להיות אתר מורשת ותיירות מוביל בכל הארץ".

קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, בנימין הר-אבן, סיכם: "פתיחת האתר היא תוצאה של עבודת חשיפה, תיעוד ושימור שנעשתה כאן בשנים האחרונות. הגבעה מרכזת בתוכה שכבות היסטוריות רבות, מתקופת החשמונאים ועד ימינו, והנגשתה לציבור מאפשרת להציג תמונה רחבה של ההתפתחות ההיסטורית באזור".