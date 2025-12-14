נתניהו: "המקום הבטוח ביותר ליהודי העולם - ישראל" עומר מירון, לע"מ; סטילס: עמוס בן גרשום

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו הדליקו הערב (ראשון) נר ראשון של חג החנוכה במכללה הלאומית לשוטרים, יחד עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, רעייתו איילה, ומפכ"ל המשטרה דני לוי.

בטקס השתתפה גם משפחתו של רס"ל רן גואילי ז"ל, החלל החטוף האחרון שנותר בעזה. ראש הממשלה פנה לבני המשפחה ואמר: "אנחנו נחזיר את רני, כפי שהחזרנו 254 מתוך 255 חטופים. העם הזה מחולל נסים, ואני מאמין שבסופו של דבר גם הוא יחזור".

ראש הממשלה התייחס לפיגוע הרצחני באוסטרליה. "גם היום מנסים לרצוח, ולצערנו, גם היום הצליחו לרצוח יהודים. טבחו ביהודים בסידני שבאוסטרליה. אני כתבתי לפני ארבעה חודשים מכתב לראש ממשלת אוסטרליה. אמרתי לו: 'המדיניות שלך מעודדת טרור. היא מעודדת אנטישמיות. אתה קורא למדינה הפלסטינית, ואתה נותן בעצם פרס לחמאס על הטבח הנורא שהם ביצעו ב-7 אוקטובר. אתה נותן לגיטימציה לכל הפורעים הללו ואתה לא נוקף אצבע לחסל את מוקדי הטרור הללו. הדבר הזה יביא לעוד רציחות'. הוא לא עשה דבר.

"אנחנו יודעים שיהיו התקפות נוספות. המקום הבטוח ליהודי העולם הוא במקום שהממשלה והצבא וכוחות הביטחון יגנו עליהם - זה קודם כל במדינת ישראל, כי אנחנו מגינים על עצמנו, ואנחנו מגינים על עצמנו בעזרת צה"ל, בעזרת כוחות הביטחון ובעזרת השוטרים והשוטרות הגיבורים של משטרת ישראל", הדגיש.

בהמשך, דיבר השר בן גביר, על האומץ וההקרבה של שוטרי ישראל, ואמר: "השוטרים והחיילים הם המכבים של היום, הם הלוחמים שמדליקים אור גם כשסביבם חושך".

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, ציין את חשיבות העבודה המשטרתית למען שלומם וביטחונם של אזרחי ישראל, והדגיש את פעולתה הנחושה של המשטרה נגד טרור ופשיעה.