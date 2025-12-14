"אבא שלך לא רצה להחזיר אותך": ההשתלחות של אייל ברקוביץ' בשורד השבי צילום: באדיבות רשת 13

מגיש הטלוויזיה אייל ברקוביץ' השתלח הערב (ראשון) בתוכניתו ברשת 13 בשורד השבי איתן מור בשל טענתו כי מטה משפחות החטופים "הזיק למדינה".

"אני חושב, איתן, באמת, ואני לא רוצה לעשות את זה בגסות, אני אעשה את זה בהכי עדינות שאני יכול, אני חושב שזו חוצפה. במשך שנתיים, אנשים יצאו מהבתים שלהם, ימים ולילות, בחום, בקור, בגשם, בברד, אנשים מבוגרים, אנשים צעירים, יצאו לכיכר החטופים, ופשוט התחננו לממשלה שיחזירו את החטופים. קראו בשמות שלהם, שמו תמונות. במשך שנתיים. איך אתה יכול לבוא עכשיו ולהגיד, אני חושב שהמחאה הזאת עשתה לי רק נזק?", טען ברקוביץ'.

הוא הוסיף "גם אם אתה חושב על זה, איפה טיפת הערכה לאנשים האלה שעזבו את הבתים שלהם, עזבו את העסקים שלהם, עזבו את המשפחות שלהם, ובאו והרימו תמונה שלך, איתן, ורצו שיחזירו אותך".

לבסוף ביקש להזכיר דבר נוסף לשורד השבי. "רק עוד תזכור עוד דבר קטן איתן. אבא שלך לא רצה להחזיר אותך".

מפורום תקווה נמסר בתגובה: "פורום תקווה ומשפחות החטופים החברות בפורום מוקיעים את דבריו החמורים של אייל ברקוביץ בערוץ 13 מוקדם יותר היום. גם כשיש מחלוקת בתפיסת המציאות המילים החריפות של ברקוביץ נגד פדוי השבי איתן מור ואביו צביקה הם חמורים מאוד. על אייל ברקוביץ להתנצל עוד הלילה על הדברים שאמר".