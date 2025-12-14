יעקב הציע נישואין, הלל השיבה בחיוב באדיבות רשת 13

יעקב פריימרק, בן 28 מבית שמש, הציע נישואין להלל לאורה מורנו, בת 26 מרמת גן, במסגרת פרק ששודר הערב (ראשון) בתכנית "ווארט" ברשת 13.

פריימרק, שגדל בבית חרדי, עבר תהליך של עזיבה וחזרה, וכיום משלב לימודים בישיבה עם עבודה. הלל, גרת צדק, הכירה אותו דרך התכנית - ולאחר שלוש פגישות בלבד, השניים החליטו להתארס.

לפני קבלת ההחלטה, נערכו פגישות עם בני המשפחות: הלל פגשה את אחיו, גיסתו ואמו של יעקב, והוא פגש את אמה. האירוסין הפכו אותם לזוג הרביעי שמתארס העונה בתכנית.

"ווארט" היא תכנית מציאות תיעודית העוסקת בעולם השידוכים החרדי, ומשודרת ברשת 13 מאז מאי 2024.

שדכנים ושדכניות מלווים רווקים ורווקות בתהליך השידוך, במטרה להגיע לאירוסין - תוך תיעוד אישי ורגשי של המסע.