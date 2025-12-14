לאחר הפיגוע הרצחני היום (ראשון) באוסטרליה מתברר שיריות נורו לעבר בית של משפחה יהודית בלוס אנג'לס בסוף השבוע.

בני המשפחה הבחינו ברכב חונה סמוך לביתם. כשיצאו לעברו התוקף פנה אליהם, קילל אותם בקללות אנטישמיות, ואז המשיך בדרכו. לאחר שנכנסו הביתה הוא עבר ליד המבנה, צעק סיסמאות אנטי-יהודיות וירה לעבר הבית 20 כדורים.

המשפחה, שמיהרה להגיש תלונה למשטרה, סיפרה כי היורה לא נתפס עד כה. "חג חנוכה צריך להיות זמן של אור ושמחה, אבל לצערנו אנו לא יכולים להרגיש בטוחים. נמשיך לעמוד מול השנאה ולהפיץ את אור החג", מסרו בני המשפחה.