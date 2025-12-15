אחרי 35 שנה של פעילות, יצרנית שואב האבק הרובוטי המיתולוגי Roomba, חברת iRobot, הגישה הגנה מפני פשיטת רגל.

החברה, שמקורה במסצ'וסטס, נאבקה במשך שנים מול התחרות הגוברת והאגרסיבית של יצרנים סיניים.

סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי מכסים אמריקאיים פגעו קשות בחברה, במיוחד מכס של 46% בווייטנאם, שם היא מייצרת שואבי אבק רובוטיים המיועדים לשוק האמריקאי.

iRobot מסרה ללקוחות שלה כי היא תמשיך לפעול "ללא שיבושים צפויים בפונקציונליות האפליקציה, בתוכניות הלקוחות, בשותפים הגלובליים, בקשרי שרשרת האספקה או בתמיכת המוצר השוטפת".

"ההכרזה היום מסמנת אבן דרך מרכזית בהבטחת עתידה ארוך הטווח של iRobot," אמר גארי כהן, מנכ"ל iRobot. "העסקה תחזק את מעמדנו הפיננסי ותסייע להבטיח המשכיות לצרכנים, ללקוחות ולשותפים שלנו."