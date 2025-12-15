גפן כהן, בת 18 מטבריה, נפצעה אנושות בתאונת דרכים בעמק הירדן לאחר שנפלה ככל הנראה מרכב שטח.

במהלך הלילה, לאחר מלחמה של 25 שעות על חייה נקבע בצער רב מותה. הלווייתה של גפן כהן תתקיים היום בשעה 14:00 בבית העלמין "טוהר רחל" בטבריה.

אביה יוסי ספד לבתו: "התפללנו לנס חנוכה, אך לצערנו הוא לא הגיע. קיבלתי טלפון מהמשטרה בלילה שבין שבת לראשון שהבת שלי נפצעה קשה ומאושפזת בפוריה. מיד הגענו אליה. היא נכנסה לניתוח שנמשך כמעט 11 שעות, ונלחמו על חייה במשך יותר מ-25 שעות".

"לפני חודש חגגנו לה יומולדת 18. היא התחילה לעשות שירות לאומי בביטוח לאומי ועברה לבית ספר כינר בטבריה. המורים סיפרו שכאשר היא נכנסה לכיתה כל התלמידים מיד התאהבו בה. היא חלמה ללמוד הוראה אחרי השירות הלאומי וללמד ילדים".

נהג הריינג'ר שבו הייתה גפן הוא קטין והחשד הוא שנהג ללא רישיון. והיום הוא צפוי להיחקר על ידי בוחני מרכב כינרת.

אתמול נשבר השיא השלישי במספר הקורבנות בכבישים מאז שנת 2006. מספר ההרוגים בדרכים מתחילת השנה עומד כעת על 441, הכי הרבה ב-20 השנים האחרונות.

אתמול נהרג רוכב אופנוע כבן 40 שנפגע מרכב פרטי בשדרות יצחק רבין בעפולה. כשלוש שעות לאחר מכן נהרג מתנדב ארגון "איחוד הצלה" חמי ארלנגר (36), מפגיעת רכב פרטי בסמוך ליישוב מצפה אילן. ארלנגר, תושב חריש אב לחמישה, היה חבר יחידת האופנולנסים, ונהרג בדרכו למסיבת חנוכה בביתו.